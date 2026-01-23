Accordo Regione-Trenitalia, dopo il tavolo con i Comuni del reatino: tornano i treni per l’orario scolastico

Si è svolto oggi presso l’assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, il tavolo di confronto con Trenitalia e i rappresentanti dei comuni di Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo e Cittaducale per valutare possibili soluzioni ad alcune problematiche emerse, soprattutto per gli studenti pendolari, con l’entrata in vigore del nuovo orario dei treni sulla Terni-Rieti-L’Aquila.

Hanno partecipato all’incontro l’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, l’assessore alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, la Direzione Regionale Trasporti, i vertici di Trenitalia e Rfi, l’Osservatorio Regionale Trasporti e i rappresentanti dei Comuni delle aree interessate.

Nel corso della riunione i rappresentanti della Regione Lazio, in accordo con Trenitalia, hanno affrontato la problematica relativa ai nuovi orari dei treni che creano disagi agli studenti in entrata e uscita da scuola.

Si è verificata la possibilità di dare riscontro positivo alle richieste dei Comuni ed entro metà febbraio, compatibilmente con lo studio che è in fase di verifica in Rfi, verrà reintrodotto un treno in arrivo a Rieti entro le 7.40 e uno in partenza verso L’Aquila entro le 14.07, in modo da poter soddisfare in entrata e uscita da scuola le esigenze degli studenti pendolari.

«Ringraziamo la disponibilità di Trenitalia e di Rfi ad aver raccolto le sollecitazioni che, come Regione Lazio, abbiamo avanzato per individuare la soluzione migliore per i ragazzi che ogni giorno si recano a scuola utilizzando i treni regionali. Come Regione Lazio continueremo a portare avanti il confronto con i territori, sempre con l’obiettivo di dare risposte concrete per rendere sempre più efficienti i servizi per i cittadini», dichiarano l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi.

