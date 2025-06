Acea valuta offerta di Eni Plenitude per acquisizione di Acea Energia

Una mossa strategica che potrebbe ridisegnare l’assetto di uno dei maggiori gruppi industriali italiani. Lo scorso 4 giugno, il Consiglio di Amministrazione di Acea ha iniziato l’analisi di un’offerta vincolante ricevuta da Eni Plenitude per l’acquisizione del 100% di Acea Energia, la controllata attiva nella vendita di energia elettrica e gas.

La notizia è stata confermata dalla stessa multiutility capitolina con una nota ufficiale. L’offerta arriva in un momento chiave del piano di riorganizzazione avviato da Acea circa un anno e mezzo fa, attraverso il progetto “Green Diligent Growth”, volto a razionalizzare gli asset e concentrare le risorse nei settori a più alto potenziale di sviluppo e sostenibilità.

Acea sottolinea come, nel percorso fin qui tracciato, siano stati raggiunti risultati rilevanti, specialmente in ambiti come il settore idrico, dove si segnalano investimenti infrastrutturali di portata storica, come il raddoppio dell’acquedotto Peschiera, considerato il più imponente mai realizzato dalla società, e tra i più rilevanti a livello europeo. Importanti anche i progetti sostenuti dal Pnrr, come l’Acquedotto Marcio e il collegamento Ottavia-Trionfale.

Ma il rafforzamento non si è limitato all’acqua. Acea ha consolidato la propria presenza territoriale, espandendosi in Sicilia e Liguria, e nel comparto ambientale ha dato il via a lavori per la quarta linea del termovalorizzatore di San Vittore, oltre ad aggiudicarsi il progetto per il futuro termovalorizzatore di Roma.

Nel settore elettrico e dell’illuminazione pubblica, proseguono infine gli investimenti per l’ammodernamento della rete di Roma, con progetti mirati a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio.

L’eventuale cessione di Acea Energia a Eni Plenitude rappresenterebbe dunque un passaggio cruciale nella strategia di rotazione degli asset: un’operazione che, se conclusa, consentirebbe ad Acea di concentrare ulteriormente le risorse sui pilastri strategici del proprio sviluppo, lasciando a un grande player nazionale come Plenitude il ramo della vendita al dettaglio di energia.

