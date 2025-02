Adesione a Consulta Europea, pubblicato il bando

Aperto il bando per l’adesione alla Consulta Europea, un organo consultivo, istituito con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 7 gennaio 2025, volto a stimolare la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni alle politiche comunitarie ed al rafforzamento del dialogo con le istituzioni europee.

La Consulta Europa avrà un ruolo chiave nell’individuare e promuovere progetti che possano beneficiare dei finanziamenti europei, coordinando gli attori locali e agevolando la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Il Dipartimento Pianificazione Strategica e P.N.R.R. è responsabile delle iniziative necessarie per l’elezione degli organi della Consulta. Associazioni sindacali, imprese, istituzioni scientifiche, organizzazioni civiche e singoli cittadini possono presentare domanda entro il 1° aprile 2025.

Tutti i dettagli ed il bando completo sono disponibili nella pagina dedicata del Dipartimento.

