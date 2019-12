Al via Corso di apicoltura

Parte sabato 7dicembre 2019 un corso di apicoltura finanziato dal V Municipio e organizzato da due associazioni di promozione sociale: Cambalache e Api romane.

Il corso rientra nel progetto di apiari pubblici elaborato dalla Commissione Cultura insieme all’assessorato all’Ambiente.

Parco Giorgio de Chirico. Il primo apiario pubblico sarà installato all’interno del progetto di permacultura “Il Sogno Trasformato”al

Saranno cinque le giornate di corso gratuito (7-8-14-15-21 dicembre) durante le quali verranno apprese le tecniche e le teorie legate al mondo dell’apicultura. Il corso inizierà alle 9 e terminerà alle 13. A partecipare saranno circa 20 persone, che sono state selezionate nei mesi precedenti, che verranno seguite e guidate dagli esperti.

Le arnie verranno costruite all’interno del corso e verranno installate presso il parco a primavera 2020.

A presentare l’iniziativa l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini:”Costruire arnie permette di entrare in contatto con la natura, salvaguardare la biodiversità, riqualificare l’area sotto l’insegna della sostenibilità ambientale. Le api infatti svolgono un ruolo fondamentale per l’ecosistema, producono prodotti salubri e vanno salvaguardate. Un progetto che fa bene ai cittadini e all’intera città. Ricordiamo che il Parco Giorgio de Chirico rappresenta un importante polmone verde non solo per il Municipio, ma per tutta la città. Ringrazio come sempre il Centro Educazione Ambientale e la Commissione Cultura con il Presidente Alessandro Stirpe e la Vice Presidente Monia M Medaglia per il lavoro svolto in sinergia e per lo splendido risultato ottenuto”.