Al via il Piano Scuole di Ama

Ha preso il via il Piano Scuole di Ama con circa due settimane di anticipo rispetto agli anni passati. Sono previste operazioni mirate e potenziate di pulizia attorno a tutti gli istituti scolatici della città.

Il programma di interventi riguarda un totale di circa 1.400 plessi scolastici e consentirà, già a fine agosto, il pieno ripristino del decoro presso le aree esterne agli istituti in vista della ripresa delle attività didattiche.

“Gli interventi riguardano spazi antistanti e perimetrali di scuole elementari, medie, superiori, istituti comunali dell’infanzia, istituti comprensivi, a partire – spiega il Sindaco Gualtieri – dai nidi, che saranno i primi a riaprire a settembre. Per il nuovo anno scolastico accogliamo al meglio le nostre bambine e bambini, ragazze e ragazzi”.

Agli interventi di pulizia si aggiungono poi le attività di diserbo programmate di marciapiedi e tratti a bordo strada limitrofe ai plessi scolastici interessati dal Piano.

Le operazioni riguardano gli spazi antistanti e perimetrali dei vari plessi (elementari, medie, superiori, istituti comunali dell’infanzia, istituti comprensivi) presenti nei 15 municipi della Capitale.

Il piano prevede il potenziamento dello spazzamento di strade e marciapiedi, in particolare nei punti in cui è presente l’accesso alla scuola, attraverso il lavoro di squadre dedicate, composte da 2-3 operatori, in servizio con l’ausilio di mezzi a vasca e spazzatrici.

Le postazioni di cassonetti posizionate vicino agli accessi saranno sottoposte a lavaggio e sanificazione mentre personale Ama provvederà a verificare fruibilità e adeguatezza dei contenitori per la raccolta “porta a porta” in dotazione agli istituti.

Nelle giornate prossime all’avvio dell’anno scolastico tecnici e preposti aziendali intensificheranno le attività di monitoraggio e presidio del decoro.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙