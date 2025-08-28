Al via “Scuole Pulite”: il piano Ama e Risorse per Roma per accogliere gli studenti al rientro

È operativo il Piano congiunto di Ama e Risorse Per Roma “Scuole Pulite” in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Gli interventi, avviati già a inizio del mese, stanno interessando i plessi scolastici distribuiti su tutto il territorio cittadino.

Le attività riguardano tutte le tipologie di istituti – nidi, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado – e sono state organizzate tenendo conto del calendario di riapertura delle scuole, dando priorità agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, che saranno tra le prime a riaprire i battenti.

Il piano prevede la cura delle scuole a 360° con la pulizia delle aree esterne e di accesso agli Istituti e delle aree interne compreso lo smaltimento di eventuali rifiuti ingombranti presenti.

Da parte di AMA è stato potenziato lo spazzamento di strade e marciapiedi in prossimità degli accessi scolastici di circa 1.400 plessi dalle periferie al centro, affidato a squadre dedicate composte da 2-3 operatori, in servizio con il supporto di mezzi a vasca e spazzatrici.

Le postazioni di cassonetti posizionate in prossimità degli istituti sono state sottoposte a lavaggio e igienizzazione, mentre sono in corso verifiche sulla funzionalità e l’adeguatezza dei contenitori per la raccolta “porta a porta” assegnati alle scuole.

Parallelamente, proseguono anche le operazioni di diserbo su marciapiedi e tratti stradali adiacenti ai plessi, a completamento del lavoro di ripristino del decoro urbano.

L’attività di pulizia all’interno del perimetro dei plessi scolastici è svolta invece da Risorse Per Roma che in questi giorni sta intensificando i passaggi per la manutenzione ordinaria delle scuole di competenza di Roma capitale (circa 589 plessi tra nidi e scuole dell’infanzia) per il corretto ripristino dei locali per renderli pronti ad accogliere i piccoli utenti al rientro in classe.

Gli interventi continueranno anche nelle prossime settimane, con azioni di rifinitura e monitoraggio mirate, in vista della progressiva riapertura degli istituti su tutto il territorio cittadino.

“Il ritorno a scuola è un momento importante che coinvolge la città tutta – dichiara il Presidente di AMA S.p.A. Bruno Manzi –. Stiamo intervenendo insieme a Risorse per Roma con attenzione e cura negli spazi pubblici degli istituti scolastici per accompagnare concretamente questo passaggio e contribuire a creare un contesto accogliente e ordinato per gli studenti e le loro famiglie per la ripresa delle attività”

“Si tratta di un impegno importante – commenta Fabio Bellini, Presidente di Risorse per Roma – e in collaborazione con Ama stiamo operando per offrire un servizio completo di pulizia e decoro dei plessi scolastici. Gli interventi mirati riguardano non soltanto la manutenzione e la pulizia, compresi lo sfalcio e la manutenzione dei giardini scolastici, ma anche degli spazi esterni e di accesso agli Istituti”.

