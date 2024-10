“Ama il tuo quartiere” 19 e 20 ottobre

Sabato 19 e domenica 20 ottobre nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questo fine settimana sono coinvolti i Municipi V, VI, VII, IX, XIII, XIV, XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Di seguito i giorni e le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio.

Municipio V

20 ottobre

Via Pietro Silva angolo Largo Pettazzoni

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio VI

19 ottobre

Via del Fuoco Sacro

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature

Municipio VII

19 ottobre

Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature

Municipio IX

19 ottobre

Trigoria – Via Guglielmo Guasta – (area Parcheggio)

Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Sfalci e potature.

Municipio XIII

19 ottobre

Via Vezio Crisafulli (angolo Via Luca Passi – Val Cannuta)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature.

Municipio XIV

19 ottobre

Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e potature

Municipio XV

19 ottobre

Vial Guido Rattoppatore

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature

Per ulteriori INFORMAZIONI .

