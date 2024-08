Ama, intensificati servizi di igiene urbana e attività stagionali per decoro città

AMA sta assicurando la regolarità dei servizi di igiene urbana in tutta la città, un’attività di fondamentale importanza soprattutto in questo periodo di temperature elevate e sta intensificando anche le attività mirate stagionali per il decoro urbano.

Lo comunica Ama S.p.A. in una nota .

Sulla base di una programmazione messa a punto dall’azienda, sono stati già potenziati gli interventi di igienizzazione e sanificazione dei cassonetti stradali in tutti e 15 i Municipi, con circa 400 contenitori sanificati ogni giorno, dando priorità a quelli per la raccolta differenziata degli scarti alimentari e organici. Uno sforzo importante per assicurare la regolarità del servizio e che deve essere accompagnato dal senso civico dei cittadini affinché i rifiuti vengano conferiti correttamente nei cassonetti e non vengano lasciati a terra.

Sono state inoltre intensificate le attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato di strade e marciapiedi in tutta la città, con l’obiettivo di concorrere a migliorare la qualità dell’aria e soprattutto a ridurre gli effetti delle ondate di calore. In particolare, tra maggio e giugno, sono stati oggetto di interventi mirati oltre 3.500 km di strade, a cui se ne sono aggiunti ulteriori 2mila km nel solo mese di luglio.

Interessate anche le grandi arterie, per circa 700 km di strade sottoposte a lavaggio intensivo e sanificazione (con l’utilizzo di enzimi biologici) da parte di automezzi pesanti dotati di innaffiatrici ad elevato getto di acqua. Anche l’attività di sfalcio e diserbo, tornata in capo all’azienda di recente, è stata potenziata con circa 100 squadre in azione quotidianamente su tutto il territorio cittadino. Già a fine luglio, sono stati oltre 2mila i chilometri di strade “diserbate” per circa 3mila vie interessate.

Prosegue, intanto, il piano di posizionamento dei nuovi “cestò” per i rifiuti minuti. Come da crono-programma, entro la fine del mese saranno circa 3mila i nuovi cestini posizionati nella Capitale, per arrivare entro la fine dell’anno a 18mila: il triplo rispetto ai 6mila attualmente presenti in città.

