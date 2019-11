Ancora nebbie sui lavori di bonifica e musealizzazione del Parco Archeologico Centocelle

Insieme all’amico Gabriele del Comitato SensoCivico 2.0 abbiamo partecipato alla Commissione Cultura del Comune di Roma convocata dalla Presidente Eleonora Guadagno per fare il punto sulla situazione di stallo in merito ai Lavori sia del 2° Stralcio e sia sulla musealizzazione.

Ci sarà a breve, ma successivamente alla pubblicazione della sentenza che interessa la situazione dei rottamatori, un coinvolgimento e un lavoro in sinergia con tutte le Commissioni e Dipartimenti interessati al fine di entrare nelle fase esecutiva dei progetti in essere e su cui esistono già i finanziamenti necessari.

Crediamo nel completamento e nella musealizzazione del Parco di Centocelle fin dal giorno del nostro insediamento, ha ribadito e sottolineato la presidente della Commissione Cultura, Eleonora Guadagno. Molti gli interventi, tra cui quello del Dipartimento Ambiente che ha segnalato come i progetti per il 2° Lotto siano carenti in fatto di accessi, fogne e parcheggi da destinare ai visitatori delle attività museali. Circostanze queste che impongono altrettanti progetti e quindi una integrazione a quanto finora progettato.

Progetti che sappiamo hanno anche l’obbligo di essere concordati con la Soprintendenza Statale, anche oggi assente e che “dovrebbe“ tra l’altro garantire il rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti sull’intero Comprensorio denominato Ad Duas Lauros. La carenza di regolamenti innovativi che dovrebbero e potrebbero snellire snervanti procedure amministrative/burocratiche in materia di gare d’appalto e relative assegnazioni dei lavori ai vincitori, unite al fatto che spesso i sistemi informatici dei Dipartimenti non riescono ad aprire i file in Entrata se non con inimmaginabili difficoltà… tutte questioni tuttavia niente affatto insormontabili. Ma che NON consentono di poter dare date certe su nulla…

Solo all’ultimo secondo hanno nominato del rischio che incombe: la perdita del Finanziamento di ROMA CAPITALE… Speriamo proprio di no!