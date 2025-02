Antico Caffè Greco, bloccato lo sfratto

Nuovo colpo di scena nella battaglia per l’Antico Caffè Greco, storico locale di via dei Condotti con oltre 250 anni di storia. L’Avvocatura di Stato ha nuovamente bloccato lo sfratto, accendendo una nuova speranza per chi lotta per la sua tutela.

La questione, lunga e intricata, ruota attorno alla proprietà delle mura, che appartengono all’Ospedale Israelitico. Quest’ultimo, dopo la scadenza del contratto d’affitto nel 2017, ha ottenuto in tribunale la conferma dello sgombero, con sentenze favorevoli sia dalla Corte d’Appello che dalla Cassazione. Eppure, proprio quando lo sfratto doveva essere eseguito, il 20 febbraio, il Ministero della Cultura è intervenuto per fermare tutto.

Al centro della disputa ci sono gli arredi e le opere d’arte che decorano il Caffè Greco, pezzi unici dal valore inestimabile. Il MiC considera questi beni inamovibili e ha chiesto ulteriori approfondimenti prima di procedere con lo sgombero. L’Ospedale Israelitico ha garantito che la destinazione del locale non cambierà, ma il Ministero vuole certezze sulla tutela degli arredi storici.

Sulla vicenda è intervenuto il ministro Alessandro Giuli:

“Se potessi salvarlo io, qui e ora, lo avrei già fatto. Il nostro compito è studiare la questione e cercare di mediare tra le parti. Si tratta di garantire la sopravvivenza di un gioiello storico della cultura nazionale, compatibilmente con le leggi che vanno rispettate”.

Anche Italia Nostra Roma esulta:

“Seguiamo da tempo le sorti del Caffè Greco, un luogo simbolo della cultura artistica e letteraria dalla fine del Settecento a oggi. Separare il locale dalla sua collezione storica sarebbe un errore. Accogliamo con favore l’intervento del Ministero”.

La partita, però, non è chiusa: a fine marzo si terrà una nuova udienza che potrebbe dare una svolta definitiva a questa annosa vicenda. Nel frattempo, il Caffè Greco continua a resistere, con il suo carico di storia, cultura e passione.

