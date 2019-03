Aperta casa RomaOstia nel salone delle Fontane dell’Eur

Casa RomaOstia ha aperto le sue porte giovedì 7 marzo 2019 nella tradizionale sede del Salone delle Fontane, nel cuore dell’Eur. Il quartier generale della 45ᵃ edizione della Huawei RomaOstia rimarrà aperto sino a sabato 9, giorno prima della gara, e vi transiteranno tutti i protagonisti di questo atteso appuntamento.

Allestimenti, attività e presentazioni animeranno gli spazi della prestigiosa location che, realizzata negli anni ’40 dall’architetto Gaetano Minnucci, offrirà agli appassionati una vera full immersion nel mondo delle corse su strada.

In questa sede tutti gli iscritti potranno ritirare il proprio pettorale e il pacco gara, visitare i vari stand e raccogliere tutte le informazioni utili di questa grande festa dello sport.

Gli orari: venerdì 8 dalle 10 alle 19 e sabato 9dalle 10 alle 20.

Nutrito il programma di eventi organizzati: animazione, intrattenimento, training run, workshop a tema, con la presenza di Testimonial e prestigiosi Ospiti legati al mondo dello sport e dello spettacolo, autorità cittadine e tanto altro ancora. Al Salone, infatti, sarà possibile conoscere le ultime novità sul running ed entrare in contatto diretto con gli Organizzatori delle più prestigiose gare podistiche che si svolgono in Italia e nel mondo.

Della giornata di sabato si segnalano alcune interessanti iniziative che si svolgeranno tra Casa RomaOstia e il quartiere dell’EUR.

Alle ore 10.30, in particolare, si svolgerà la prima parte della “Buoni e Libretti SCHOOL RUN”, la corsa non competitiva di 1,5 km riservata ai bambini delle scuole primarie ed agli studenti delle scuole secondarie, di primo e secondo grado. Evento organizzato in collaborazione con Poste Italiane, Cassa depositi e prestiti e Opes Italia(l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport), aperto anche agli accompagnatori dei giovani runner, per la promozione dello sport per un corretto e sano stile di vita.

La seconda parte, invece, quella riservata ai ragazzi più grandi, si svolgerà domenica mattina su un percorso più lungo, in contemporanea con la Euroma2Run, che permetterà loro di correre i primi 5 km di quello ufficiale della mezza maratona competitiva. Tutte le informazioni (e il percorso) sul sito:www.romaostia.it/buoni_e_libretti_school_run

Tornando in Casa RomaOstia, invece, alle ore 14.30 è in programma un interessante incontro con le psicologhe dello sport Sarah Corazzi e Cecilia Somigli, autrici delle pillole di psicologia dello sportsomministrate nell’ultimo mese a tutti i partecipanti per una preparazione mentale all’impegno agonistico.

Alle 15.30 l’atteso appuntamento con la sfilata degli Atleti Élite in presenza del loro coordinatore Gianni De Madonna. Non mancherà il momento tutto dedicato alla presentazione dei Pacemaker: i runners che corrono i 21 km e 97 metri a vari ritmi per offrire un riferimento cronometrico ai maratoneti, diventati un vero e proprio fiore all’occhiello della competizione.

E dalle 17.30, BROOKS, il Technical Partner della Huawei RomaOstia, organizzerà al proprio stand un vero e proprio party con deejay set, che vedrà la partecipazione del pluricampione di ironman Daniel Fontana e diJustine Mattera, sua allieva, che ha fatto dello sport uno dei suoi punti di forza.

A Casa RomaOstia sarà possibile anche iscriversi alla EUROMA2, la 5km non competitiva che si svolgerà in concomitanza con la mezza maratona e che attraverserà le strade del quartiere Eur e che rinnova la collaborazione tra la Huawei RomaOstia Half Marathon e il centro commerciale EUROMA2.

Huawei RomaOstia Half Marathon 2019: La corsa sulla distanza di 21,097km più famosa in Italia e la gara competitiva con la più alta partecipazione di atleti italiani, la cui prima edizione si è tenuta nel 1974. Organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani e in partnership, dallo scorso anno, con RCS Sports & Events.

Un appuntamento storico per migliaia di runner e appassionati che si sfidano lungo il percorso che parte dall’EUR, attraversa la Cristoforo Colombo e arriva fino al litorale romano di Ostia, è stata insignita dalla Federazione Internazionale di Atletica dell’etichetta Gold, riservata solo alle migliori manifestazioni di corsa su strada del mondo, unica in Italia. Huawei RomaOstia affianca alla mezza maratona competitiva di 21 km, le non competitive di 5 km e le 21 km Fitwalking e Nordic Walking e da quest’anno anche la School Run. www.romaostia.it