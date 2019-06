Aperto all’Eur il 30° PAM Local della Capitale

Inaugurato nel quartiere EUR il 30° Pam Local della Capitale. Il nuovo punto vendita, aperto oggi, 21 giugno 2019, si trova in via Montagne Rocciose 95

Il negozio, che osserverà l’orario continuato, 7/7, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20, è gestito in franchising, a riconferma del crescente interesse degli imprenditori nell’offrire ai cittadini un servizio di qualità e, allo stesso tempo, conveniente.

Collocato nel cuore dell’EUR, tra le fermate della metropolitana EUR Fermi e Laurentina, si trova a pochi passi dal Palazzo dello Sport e dal lago dell’EUR in una zona residenziale e sede di diversi uffici, sia pubblici che privati, tra cui le sedi di Confindustria, dell’Eni e di diversi Ministeri.

I prodotti

All’interno dello store sarà possibile trovare una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di ogni cliente: gli amanti del benessere potranno trovare centinaia di prodotti free from o integrali, referenze con pochi grassi, ed un’ampia proposta di articoli biologici, vegani e superfood.

Chi ricerca una qualità superiore all’insegna dell’italianità avrà a disposizione numerose eccellenze DOP e IGP, provenienti da fornitori locali e appositamente segnalate in negozio come “prodotti del territorio”.

A chi, inoltre, ha un occhio di riguardo non solo al risparmio, ma anche alla riduzione degli sprechi, Pam local offrirà pratiche monoporzioni e una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti.

Come da format Pam local non mancheranno i menu in abbinata per offrire, ogni 15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per gustose ricette a prezzi competitivi e l’iniziativa “Prezzo Promessa” che garantisce prezzi bassi tutto l’anno su centinaia di prodotti di uso quotidiano.

Ampio spazio sarà destinato poi alla linea completa di prodotti per la cura e l’igiene della persona, per offrire una beauty routine tutta al naturale, e alla linea di referenze ecologiche per la pulizia della casa e la cura del bucato.

Consegna a domicilio

Da lunedì al sabato sarà infine possibile godere, richiedendolo in cassa al termine della spesa, della comodità del servizio di consegna a domicilio.

“Siamo lieti di celebrare l’apertura del Pam local di via Montagne Rocciose: – ha affermato il Direttore Commerciale Prossimità, Francesco Mazzucato – Roma è una città molto ricettiva per il nostro format di spesa facile, comoda e veloce, sempre più apprezzato sia dai clienti che dagli imprenditori. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre la massima qualità al miglior prezzo, grazie ad un assortimento pensato per soddisfare le esigenze di spesa di tutti.”