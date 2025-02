Aperto oggi il Village Eurospin RomaOstia 2025

Apre oggi 28 febbraio 2025 l’Eurospin RomaOstia Village, l’area di 1000 mq posizionata in piazzale Nervi, di fronte al PalaEur, dedicata ai runner della mezza maratona in programma domenica, organizzata da RomaOstia-GSBRun in partnership con RCS Sports & Events.

Il Village aprirà le porte venerdì e sabato al pubblico alle ore 10 e sino alle 20. Qui, i partecipanti alla 50esima edizione potranno ritirare il proprio pettorale e scoprire le novità che i partner della manifestazione presentano ed espongono nei loro stand.

Presente l’ampia area allestita da Eurospin, il title dell’evento, dove potere provare numerosi prodotti e partecipare alle iniziative inserite nel palinsesto. Da anni, l’obiettivo di questa grande realtà italiana è trasferire il concetto di spesa intelligente: offrire prodotti di qualità alla massima convenienza tutti i giorni, ponendosi come una prima scelta per i consumatori italiani nel rapporto qualità/prezzo.

Tra gli stand al villaggio anche quelli di adidas, il technical partner, con il suo “The Running Lab” che continuerà a offrire una vera experience ai runner, permettendo di migliorare l’allenamento, beneficiando dei consigli di coach esperti e sottoponendosi a foot scan, per l’analisi della morfologia del piede, alla ricerca del modello più adatto per correre. (Info a questo link: www.therunninglab.it).

Così come l’area dello sport nutrition partner Enervit, azienda leader in Italia nell’integrazione sportiva e alimentazione funzionale, che da anni supporta Sara Galimberti, atleta adidas per la prima volta al via domenica mattina.

Insieme, adidas ed Enervit, organizzeranno sabato mattina un allenamento con partenza ore 9 dal villaggio. A guidare il gruppo di runner: quattro esperti coach e la stessa Sara Galimberti. L’occasione giusta per scaldare i motori prima della 21km!

Continua il lavoro dello staff

Continua, infatti, per tutte le giornate al Village, il lavoro dello staff del Policlinico Gemelli offrendo, in via esclusiva agli iscritti, screening gratuiti sui 7 principali fattori di rischio (pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, BMI, dieta, esercizio fisico e fumo). Un connubio importante questo tra il Gemelli e la RomaOstia per enfatizzare il valore che ha la corsa nel sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’attività sportiva, del corretto stile di vita e della prevenzione.

“Il record di 12.850 partecipanti alla RomaOstia Half Marathon è un risultato incredibile. Un evento che è diventato ormai un appuntamento fisso che nessun Runner può perdere, una festa sportiva e sociale, con il villaggio all’Eur aperto a tutti”. – sottolinea Alessandro Onorato – Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi – “La RomaOstia negli anni è diventata una delle gare di riferimento per i runner di tutto il mondo tanto che, nelle ultime due edizioni, la percentuale di iscritti stranieri è passata dal 20% al 38% del 2025, con oltre 4500 appassionati che sono a Roma per correre. Sarà una vetrina unica per la nostra città grazie a un percorso che farà scoprire, a chi viene da un altro Paese, le bellezze dell’Eur e di Ostia, un territorio speciale che merita una comunicazione e una promozione positiva. Ringrazio il Policlinico Gemelli e il prof. Landi che sarà a disposizione per effettuare degli screening gratuiti durante la manifestazione e nei giorni prima al Villaggio per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività sportiva, del corretto stile di vita e della prevenzione”.

Il percorso

Partenza confermata alle ore 9 di domenica 2 marzo da via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con viale dell’Umanesimo, di fianco al PalaEur. Anche questa edizione sarà anticipata dalla corsa paralimpica (ore 8.50) al via dallo stesso portale ufficiale di gara.

Da via Colombo ci si sposta all’interno del quartiere Eur per circa 4 chilometri: via dei Primati Sportivi, il lungo viale dell’Oceano Pacifico fino ad incrociare nuovamente la Colombo in direzione Ostia percorrendola sino al traguardo posizionato alla Rotonda di Ostia. Il tracciato rispecchia le caratteristiche tecniche di questa corsa, con i suoi performanti 21,0975 chilometri di lunghezza.

Info sulla viabilità

Non mancheranno modifiche alle linee del trasporto pubblico con chiusura al traffico. Dalle ore 7.30 previste modifiche di percorso per le linee bus: 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 762, 763L, 767, 779F, 780, 788, 791, C7, C13 e n070.

Le prime chiusure al traffico invece scatteranno alle ore 4 di domenica mattina nella zona di partenza: via Colombo (direzione Ostia) nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico. Alle ore 8 prevista la chiusura di via Colombo (direzione Ostia) all’altezza di piazzale 25 Marzo 1957. Dalle ore 11.30 le prime riaperture a cominciare da via Colombo (direzione Ostia) nel tratto tra viale America e via di Mezzocamino. [Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui siti di Roma Servizi per la Mobilità e Atac ].

RTL 102.5 LA RADIO UFFICIALE

La prima radiovisione d’Italia è la radio ufficiale della 50a edizione di Eurospin RomaOstia Half Marathon. Con collegamenti in diretta, interviste e retroscena esclusivi, RTL 102.5, da sempre attenta al mondo dello sport, si impegna a rendere ogni momento della mezza maratona ancora più coinvolgente. Domenica, la prima radio d’Italia seguirà l’evento in diretta con Ludovica Marafini, che dall’auto di direzione racconterà l’andamento della corsa.

I PARTNER 2025

Roma Capitale, Regione Lazio, Fidal, CONI, Policlinico Gemelli. Eurospin – Title & GDO Partner, adidas – Technical Partner, Enervit – Sport Nutrition Partner, ADR Mobility – Official Parking, Yamaha – Official Moto, Drivalia – Official Mobility Partner, Omnia Hotels – Official Hotel, Acqua Vera – Official Mineral Water. RTL 102.5 la radio ufficiale.

