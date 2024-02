Arriva Carnevale!

Per la festa più allegra e colorata dell’anno, un ricco programma di attività.

AL MUSEO:

Anche quest’anno – dal 10 al 13 Febbraio 2024 – torna Carnevale…a regola d’arte! Tante iniziative per grandi e piccoli nei Musei di Roma Capitale.

Al Museo di scultura antica Giovanni Barracco ci si inoltra alla scoperta dei misteriosi geroglifici egiziani e delle maschere antiche; al Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina i più piccoli sono accompagnati a rivivere le vicende e i personaggi del Risorgimento italiano; al Museo civico di Zoologia si possono ammirare le mille strategie evolutive messe in campo dagli animali per la sopravvivenza; al Museo delle Mura sono di scena i vestiti degli antichi monaci e legionari romani; al Museo di Casal de’ Pazzi attività laboratoriali a tema preistorico permettono di ottenere un vero “passaporto pleistocenico”; al Museo di Roma in Trastevere si approfondisce la figura poco nota di Trilussa burattinaio e al Museo di Roma a Palazzo Braschi una passeggiata è dedicata alle famiglie alla scoperta del Carnevale romano: i piccoli visitatori mascherati sono i benvenuti e, insieme ai grandi, saranno invitati a “mettersi nei panni” dei protagonisti di una festa regale!

Attività gratuite con pagamento del biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente; ingresso gratuito ai possessori della MIC card (gratuito per tutti nei musei gratuiti).

Prenotazione obbligatoria allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00).

Per saperne di più

IN BIBLIOTECA:

Il programma delle attività suddiviso per Municipi.

Municipio I

7 febbraio ore 17 | Biblioteca Giordano Bruno | CarnevaLeggiamo! | Dai 3 ai 10 anni

A cura del personale della biblioteca.

È richiesta la presenza di un adulto.

Prenotazioni: 0645460461 – giordanobruno@bibliotechediroma.it

8 febbraio ore 16.30 | Biblioteca Centrale Ragazzi | Festa in maschera | Dai 3 anni

Letture di Carnevale

Festa in maschera con Kamishibai e letture ad alta voce a cura di Loredana Simonetti, volontaria del programma Nati per leggere.

Venite in maschera!

Prenotazione: ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it

Municipio II

10 febbraio ore 10.30 | Biblioteca Villa Leopardi | Alla scoperta del Carnevale | Dai 3 ai 6 anni

La pedagogista e educatrice di asilo nido Chiara Cassaro guiderà i bambini in un laboratorio artistico, per creare maschere realizzate con materiale di riciclo, utilizzando tecniche che stimolano la manipolazione.

Prenotazione: 0645460621 – ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it

13 febbraio ore 16.30 | Biblioteca Villa Leopardi | A Carnevale ogni … libro vale | Dai 3 anni

Che significa la parola Carnevale? E perché ci travestiamo in maniera buffa con abiti colorati e divertenti?

Scopriamo insieme le origini e la storia della festa più colorata dell’anno con le letture di albi illustrati a tema e il teatrino kamishibai a cura di Loredana Simonetti, scrittrice e volontaria Nati per Leggere.

É gradita la maschera.

Prenotazione: 0645460621 – ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it

13 febbraio ore 16:30 | Biblioteca Tullio De Mauro |Letture in maschera! | Dai 3 anni ai 7 anni

Letture, teatrino e laboratorio. Un divertente pomeriggio con letture ad alta voce, teatrino Kamishibai e un laboratorio a tema! Ogni bambino potrà venire mascherato.

IV Municipio

5 febbraio ore 16:45 | Biblioteca Vaccheria Nardi | Laboratorio di Carnevale | Dai 5 ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria per un massimo di 10 bambini accompagnati: ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it – 0645460491

V Municipio

7 – 8 febbraio | Biblioteca Gianni Rodari | Bentornato carnevale! | 0 – 6 anni

Letture animate per bimbi da 0 a 6 anni mercoledì 7 e da 0 a 3 anni giovedì 8.

Vi aspettiamo mascherati!

8 febbraio ore 17 | Biblioteca Goffredo Mameli | Carnevale in biblioteca | Dai 4 ai 6 anni

Letture spiritose e giochi a tema per bambine e bambini a cura delle bibliotecarie e delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Universale.

13 febbraio ore 17 | Biblioteca Goffredo Mameli | Festeggiamo il Carnevale | Da 0 a 3 anni

Con letture e filastrocche festeggeremo il Carnevale con i più piccoli.

Attività a cura delle bibliotecarie e delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Universale.

VI Municipio

12 febbraio ore 16.30 | Biblioteca Borghesiana | Carnevale | Dai 5 ai 10 anni

Letture ad alta voce e laboratorio creativo. Presso la sala ragazzi Maria Testa intratterrà i piccoli ospiti con storie coinvolgenti e avventure entusiasmanti. I personaggi prendono vita attraverso le parole, stimolando l’immaginazione dei bambini.

Dopo la lettura, i bambini avranno l’opportunità di esprimere la propria creatività partecipando a un laboratorio interattivo dedicato al Carnevale, sotto la guida delle ragazze del Servizio Civile Universale. I piccoli artisti daranno vita a maschere colorate e decorazioni festive.

Vi invitiamo a vestire i vostri bambini con costumi allegri e colorati per rendere l’esperienza ancora più speciale

Info borghesiana@bibliotechediroma.it o 06 45460361.

Municipio XI

8 febbraio ore 17 | Biblioteca Guglielmo Marconi | Un grasso grosso Carnevale insieme! | Dai 6 anni

Letture a tema e laboratorio creativo per festeggiare insieme il periodo più folle dell’anno tra storie divertenti e maschere fai da te. L’attività è cura della biblioteca e in collaborazione con Anna Maria Cruciani, volontaria NpL.Gradito il travestimento!

Info e prenotazioni: guglielmomarconi@bibliotechediroma.it – 06.45460301.

Municipio XII

10 febbraio ore 11 | Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj | Alice nella Villa delle meraviglie | Dai 7 ai 10 anni

In occasione del Carnevale, assieme al Teatro Villa Pamphilj, leggeremo insieme Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll.

A seguire, un laboratorio di marionette ispirato ad alcuni personaggi del libro!

È richiesta la prenotazione a l.nocchi@bibliotechediroma.it indicando nome e un contatto telefonico.

Per saperne di più