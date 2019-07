Artigiani Aperti ad Agosto 2019

Torna anche quest’anno Artigiani Aperti ad Agosto, l’iniziativa della CNA di Roma, in collaborazione con Roma Capitale. Il progetto, giunto all’undicesima edizione, si pone l’obiettivo di raccogliere in un database informatico, tutte le attività che restano aperte nel mese di agosto, e metterle a disposizione di romani e turisti presenti nella Capitale proprio in quei giorni di ferie.

Elettricisti, idraulici, fabbri, commercianti, estetisti, parrucchieri, autoriparatori, farmacie sono solo alcune delle categorie che resteranno a disposizione dell’utente che ne avrà necessità.

Come di consueto, gli elenchi delle attività verranno pubblicati sul sito della CNA di Roma e su quello di Roma Capitale.

REGISTRATI AGLI ELENCHI AAA 2019