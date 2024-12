Assemblea Capitolina approva la mozione per Stazione Aurelia. Casini-Leoncini (IV): “Risposte concrete per un quartiere abbandonato”

Un passo avanti per la riqualificazione urbanistica della zona di Stazione Aurelia. L’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione presentata da Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri di Italia Viva, che punta a imprimere una svolta nella trasformazione dell’area, da tempo segnata da carenze infrastrutturali e disservizi.

Le criticità della zona:

L’iniziativa dei consiglieri ha messo in luce problemi noti ai residenti di Stazione Aurelia: la mancanza di parcheggi, marciapiedi dissestati, scuole incomplete, e la totale assenza di aree verdi che sarebbero dovute sorgere da progetti rimasti incompiuti.

Un quadro desolante che, secondo Casini e Leoncini, richiede un intervento immediato e soprattutto un impegno concreto per rispettare le tempistiche previste.

“Il problema è che questa zona di pregio a due passi da uno dei principali snodi ferroviari della città è carente di servizi e opere pubbliche fondamentali perché il soggetto attuatore della Convenzione ha costruito la maggior parte dell’edilizia privata ma ha abbandonato quasi completamente le opere pubbliche che è tenuto a realizzare” – si legge nella nota congiunta dei due esponenti di IV.

L’atto spinge ad intervenire Gualtieri e la sua Giunta affinché venga reso noto (da parte del soggetto attuatore dei lavori, ndr) il cronoprogramma dettagliato delle opere di urbanizzazione da realizzare e che ne vengano rispettate le scadenze.

“Diamo finalmente una risposta concreta ai tantissimi cittadini di quel quadrante che vivono da troppo tempo in una situazione di inaccettabile disagio” – concludono Valerio Casini e Francesca Leoncini.

Una risposta attesa dai cittadini:

Per i residenti della zona, che da anni vivono in un’area priva di servizi essenziali, l’approvazione della mozione rappresenta una speranza. “Finalmente si parla di chiarezza e scadenze precise”, hanno commentato alcuni cittadini, fiduciosi che l’iter per la realizzazione di parcheggi, scuole e spazi verdi possa finalmente sbloccarsi.

