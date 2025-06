Atac: ok a nuovo CdA. Alessandro Rivera presidente

Cambio ai vertici per Atac, l’azienda capitolina dei trasporti. Questa mattina si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Atac S.p.A., convocata per nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e il suo presidente.

Nel corso dell’assemblea, sono stati nominati tre nuovi componenti del CdA: Roberto Cantiani, Ilaria Piccolo e Alessandro Rivera.

Quest’ultimo, su designazione di Roma Capitale, è stato eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il nuovo board sarà presto completato con l’ingresso di altri due membri.

A ufficializzare la notizia è una nota di Roma Capitale, in cui arriva anche il saluto e il ringraziamento del sindaco Roberto Gualtieri al presidente uscente Giovanni Mottura e al CdA che lo ha affiancato:

“Per il lavoro svolto in questi anni e per il contributo importante che ha garantito al percorso di risanamento e rilancio di Atac ”.

Gualtieri ha poi sottolineato l’importanza di garantire continuità e competenza alla guida dell’azienda, puntando sulla lunga esperienza e la preparazione del nuovo presidente:

