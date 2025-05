Atletica Golden Gala, la presentazione allo stadio Olimpico

Giovedì 22 maggio 2025, alle ore 13, nella Sala Conferenze dello stadio Olimpico di Roma sarà presentata la 45esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP, tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno.

All’incontro prenderanno parte il presidente della FIDAL Stefano Mei, il campione del mondo indoor e bronzo olimpico del salto in lungo Mattia Furlani, il meeting director Marco Sicari. Gli operatori dei media interessati possono inviare richiesta di accredito per la presentazione all’indirizzo mail comunicazione@fidal.it.

110 OSTACOLI: SIMONELLI, BIG MATCH CON TINCH, ROBERTS E ZHOYA

Ancora campioni per il Golden Gala Pietro Mennea di Roma. A 20 giorni dall’evento di venerdì 6 giugno allo stadio Olimpico, si può annunciare la presenza di un cast stellare nei 110 ostacoli. Correrà a Roma l’attuale leader mondiale stagionale Cordell Tinch (Stati Uniti), protagonista delle prime due tappe della Wanda Diamond League in Cina, al successo a Xiamen con 13.06 e a Keqiao con uno straordinario 12.87, quarto uomo di ogni epoca a soli sette centesimi dal record del mondo di Aries Merritt del 2012. Al via ci sarà anche uno degli ostacolisti più vincenti dell’ultimo biennio, l’argento olimpico e bronzo mondiale in carica Daniel Roberts (Usa), primato personale di 12.96 realizzato nella scorsa stagione.

Roma è pronta ad accendersi per l’idolo di casa Lorenzo Simonelli che allo stadio Olimpico ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei del 2024 con il primato nazionale di 13.05 e in questa stagione ha avvicinato il podio ai Mondiali indoor di Nanchino (quarto) dopo l’argento della passata edizione di Glasgow. Nel cast anche il francese Sasha Zhoya, campione della Diamond League nel 2024, che ha appena migliorato il personal best a Miramar con 13.06. Con questi talenti, è a rischio il record del Golden Gala nei 110 ostacoli, un tempo di 13.01 che appartiene allo statunitense Allen Johnson (1999) e al giamaicano Omar McLeod (2021) e non è impossibile sognare il primo sub-13 della storia di Roma.

GIÀ 6 CAMPIONI OLIMPICI

Sono già 6 i campioni olimpici nel cast dell’edizione n. 45: la due volte regina di Parigi Beatrice Chebet (Kenya) in gara nei 5000 con la neo-primatista d’Europa dei 5 km Nadia Battocletti, il greco Miltiadis Tentoglou che nel lungo sfiderà il campione del mondo indoor Mattia Furlani, e poi Quincy Hall (Usa) nei 400, Hamish Kerr (Nuova Zelanda) nell’alto, Valarie Allman (Usa) nel disco e Thea LaFond (Dominica) nel triplo. Per un Golden Gala che promette una notte indimenticabile di atletica.

BIGLIETTI

Su TicketOne sono in vendita i biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP del 6 giugno con prezzi da 10 a 50 euro e riduzioni per gli under 16. Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro). Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro). Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro). Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro). Curve e distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro).

