BiblioHub, alla Arcipelago la Biblioteca su ruote

Dalla giornata di oggi giovedì 5 settembre sarà attivo presso la Biblioteca Arcipelago il progetto BiblioHUBbordo.

Il progetto, ideato e realizzato da AIB Lazio e Biblioteche di Roma, si rivolge a giovani e giovanissimi attraverso letture ad alta voce, consultazione della vetrina delle novità ed uno spazio bookcrossing nel quale bambini e ragazzi potranno prendere e lasciare libri.

Fino al 20 settembre sarà possibile scoprire e visitare il BiblioHUB, la biblioteca su ruote di AIB ospitata da Biblioteche di Roma nello spazio antistante la Biblioteca Arcipelago.

BiblioHUB è un luogo dove incontrarsi, ascoltare le letture ad alta voce, prendere libri da leggere, consultare o scambiare, un veicolo di diffusione di cultura, informazione e socialità e sarà l’occasione per la biblioteca Arcipelago per dare l’avvio ad un programma di letture per bambini che proseguiranno nei prossimi mesi negli spazi della biblioteca.

Durante la sua permanenza oltre al bookcrossing e alla consultazione delle novità da prendere in prestito sarà infatti possibile partecipare alle letture ad alta voce realizzate il 5, 12 e 19 settembre alle 17.

