Biblioteca Città del Sole, inaugurato il cantiere

Con l’evento “Posa del primo Libro”, il Sindaco Roberto Gualtieri, la presidente del Municipio II Francesca Del Bello e l’assessore municipale alla Cultura Fabrizio Rufo hanno inaugurato il cantiere della Biblioteca Civica Città del Sole.

“È un progetto antico che adesso ha preso vigore, siamo nella fase più importante e anche con un punto di arrivo visibile e non troppo lontano: forse si farà prima del giugno 2026.

È bello aver costruito questo momento di valorizzazione del cantiere, con dei libri che andranno effettivamente nel patrimonio della biblioteca” ha dichiarato il primo cittadino.

“Sono fortemente convinto che i cantieri non sono solo segno di vitalità ma possono essere anche occasione di partecipazione, di condivisione civica, democratica e culturale.

I cittadini apprezzano se gli si spiega a cosa servono e se hanno la possibilità di essere coinvolti. – ha aggiunto Gualtieri – C’è una domanda di luoghi di cultura e studio, e questo progetto è dunque importantissimo.

Non è una semplice biblioteca e lo dimostra il modo con cui è stata valorizzata la peculiarità urbanistica architettonica, che secondo me consente di renderla ancora di più una ‘piazza con i libri’.

Darò il mio piccolo contributo con un tomo, ‘Lettere dal carcere’ di Gramsci. Mi farà piacere che i lettori che affolleranno questa biblioteca potranno leggerlo“.

Il progetto della nuova biblioteca è di Studio Labics.

