Bulgari all’Eur con nuovi uffici

Roma continua sul suo percorso di rigenerazione urbana. L’Eur, il quartiere eternamente contemporaneo per definizione, è stato scelto dalla multinazionale Bulgari come sede di suoi nuovi uffici, grazie ad un accordo con Eur Spa per la locazione dell’immobile di via del Turismo, cd. ex Ristorante, fino a poche settimane fa sede del Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale, proprio di fronte al Colosseo Quadrato che ospita l’altra griffe romana, Fendi.

Sarà dunque la maison Bulgari a rinnovare e rilanciare questo grande complesso che da oltre settant’anni ospita uffici pubblici.

“Per noi è una soddisfazione lasciare questo immobile a un marchio così prestigioso e, nell’immaginario di tutti, così “romano” come Bulgari – dichiara Maurizio Veloccia, assessore capitolino all’Urbanistica . – Abbiamo bisogno in questo momento di nuovi grandi mecenati che si prendano cura del patrimonio immobiliare storico, portandovi nuovi usi e funzioni, e contribuiscano alla bellezza della città. E’ così che politica, amministrazione e impresa privata possono convergere nel modernizzare la città e proteggerne la bellezza, favorendo la riconversione degli edifici e contrastando così il consumo di suolo”.