Buon compleanno, The Good Burger

The Good Burger, il ristorante che ha aperto a Roma in via Quattro Fontane n.174 l’anno scorso, ha compiuto un anno e, come commenta Andrea Cutispoto (country manager Italia del Gruppo Restalia) “è una occasione importante per ringraziare i nostri clienti e incontrare tutti coloro che desiderano mangiare hamburger di qualità, a prezzo contenuto”.

Ovviamente la redazione di Abitare a Roma ha potuto constatare di persona la qualità del cibo, che per noi Italiani ha una importanza basilare.

Il menù propone hamburger di carne bovina, di pollo, maiale e vegetariani, cotti sulla piastra per imbottire gli “sweet pane” dalla ricetta unica esclusiva e brevettata.

Altra novità è il panino “Slim” per chi vuole mantenersi leggero (soltanto 290 calorie) senza rinunciare al gusto. A completare il tutto, il menù prevede insalate ed appetizer.

Il ristorante, che si trova in una location di indubbio fascino (via Quattro Fontane n.174 Roma), ha pensato di festeggiare il primo compleanno distribuendo gratis dalle 20 alle 22 di sabato 9 febbraio il TGB burger, fino ad esaurimento scorte.

La birra, ottima, è servita nei boccali come una volta.

Infine, notevolissima, l’accoglienza: sembra di essere ritornati a quella di una volta, calda, cortese e sollecita, particolare quest’ultimo di non poco conto per chi volesse, per esempio, visitare la “Bella Fornarina” di Raffaello Sanzio a Palazzo Barberini, quasi di fronte al ristorante.

Anna Onori, Henos Palmisano