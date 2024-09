Buoni libro 2024, proroga domande al 24 settembre

I termini per la presentazione della richiesta online del buono libro per le scuole secondarie di I e II grado per l’a.s. 2024/25 sono stati prorogati fino alle ore 23.59 del 24 settembre 2024.

Con i buoni possono essere acquistati libri di testo cartacei o digitali, dizionari e libri di narrativa consigliati dalle scuole, nonché software, USB, stampanti, notebook e tablet.

I buoni sono destinati agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado e per gli iscritti e le iscritte ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), con un indicatore ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

Visita la pagina dedicata del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale per inviare la domanda online.

Se hai bisogno di supporto, puoi rivolgerti ai PUNTI ROMA FACILE o agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) dislocati su tutto il territorio comunale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙