Campidoglio, Gualtieri incontra i presidenti federali

Saluto questa mattina in Campidoglio tra presidenti federali. Il presidente della federazione Italiana giuoco calcio, Gabrile Gravina, ha incontrato Armand Duka, president of the Albanian football association, Dejan Savićević, presidente della federazione calcistica del Montenegro, Andrij Ševčenko, presidente della federazione calcistica dell’Ucraina, e Marco Tura, presidente della federazione Sammarinese giuoco calcio.

I presidenti accompagnati dal segretario generale Marco Brunelli e accolti dall’assessore capitolino a Grandi Eventi, sport, turismo e Moda, Alessandro Onorato, hanno visitato i Musei Capitolini per poi incontrare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

