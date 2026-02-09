Cantiere Tranvia Verano-Tiburtina: scattano le deviazioni per 12 linee bus

Da giovedì 6 febbraio, la circolazione dei mezzi pubblici tra piazzale del Verano e piazza delle Crociate è stata riorganizzata per permettere l’avanzamento dei binari nella corsia centrale. Ecco nel dettaglio come cambia la rete bus gestita da Atac e Roma Servizi per la Mobilità.

Linee deviate sulle corsie laterali

Per la quasi totalità delle linee che percorrono la via Tiburtina, il cambiamento principale riguarda lo spostamento del transito dalla corsia centrale preferenziale a quella laterale:

Tratto Verano – Crociate: Le linee C3, 71, 163, 448, 492 e 545 percorrono ora la corsia laterale in entrambi i sensi di marcia.

Direzione Stazione Tiburtina: Le linee 120F, 490, 495, 649 e la notturna NMB, una volta giunte a piazzale Valerio Massimo, proseguono sulla corsia laterale.

Il caso della linea 542 (Camelie – Verano)

La linea 542 subisce la modifica più rilevante nel suo itinerario verso il capolinea di piazza delle Camelie:

Percorso alternativo: Da piazzale del Verano, i bus deviano su viale Regina Elena , percorrono viale Ippocrate e piazzale delle Province , per poi riprendere il tragitto abituale da viale delle Province.

Fermate soppresse: Non vengono effettuate le fermate Province/Valerio Massimo (77255) e Province/Padova (73375).

Ritorno: In direzione Verano, i bus transitano regolarmente sulla corsia laterale di via Tiburtina da piazzale Valerio Massimo.

Fermate attive e posizionamento

Tutte le fermate comprese nel tratto interessato dai lavori sono state spostate sulle corsie laterali della via Tiburtina.

Tra queste:

Tiburtina/Verano (71956)

Tiburtina/Castro Laurenziano (70824 e 70731)

Tiburtina/Valerio Massimo (70729 e 70579)

Tiburtina/Crociate (73344 e 70581)

