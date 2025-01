Capocotta, 25 offerte per i lotti C ed E

Sono 25 le offerte di operatori economici pervenute alla chiusura dei termini previsti del bando pubblicato il 2 dicembre 2024 dalla Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale di Roma Capitale finalizzato alla ricostruzione e successiva gestione dei chioschi di proprietà di Roma Capitale, identificati come Lotti “C” ed “E” all’interno del parco dunale di Capocotta.

È stata già convocata per martedì 14 gennaio la prima seduta pubblica con tutti gli operatori economici per l’apertura delle buste con le offerte acquisite.

I due Lotti C ed E, il primo demolito dalle mareggiate e il secondo distrutto da un incendio, erano stati assegnati a giugno 2024 con un bando di quattro mesi che autorizzava l’allestimento di chioschi temporanei per assicurare la scorsa stagione estiva, sono ora messi a bando con una concessione della durata di 6 anni rinnovabili per una sola volta su richiesta del titolare della concessione, così come avvenuto lo scorso maggio per gli altri Lotti A, B, D.

Il canone annuo a base d’asta è di € 32.685 per ognuno dei singoli lotti, dal quale andranno scomputati i costi che l’aggiudicatario sosterrà per la ricostruzione del chiosco, e per lo svolgimento dei relativi servizi di gestione.

I chioschi, la cui realizzazione prevede una spesa massima stimata in 172mila euro, dovranno essere costruiti in legno e osservare le indicazioni degli schemi progettuali elaborati dall’amministrazione che verificherà e certificherà la regolarità di tutte le fasi di esecuzione.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo bando che, come quello per gli altri tre lotti A, B e D, ha fatto registrare un’ottima risposta. Dopo decenni di mancate procedure di evidenza pubblica e di provvedimenti provvisori e incerti stiamo restituendo legalità e trasparenza alla gestione dei chioschi di Capocotta con l’obiettivo di assicurare servizi pubblici di qualità e inclusivi.

Attraverso questi bandi, inoltre, puntiamo a tutelare e valorizzare il meraviglioso sistema dunale della spiaggia di Capocotta che è parte della Riserva naturale statale del litorale romano, un prezioso ecosistema che va attentamente curato come straordinario patrimonio di biodiversità e autentico bene comune” dichiara l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.