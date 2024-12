Capodanno: modifiche alla viabilità. I dettagli

Il 31 dicembre e il 1° gennaio 2025, il trasporto pubblico a Roma subirà in alcuni casi modifiche.

Per l’ultimo dell’anno, il servizio di bus e tram in città termina alle ore 21 (orario delle ultime corse dai capolinea). Fanno eccezione 13 linee, che resteranno attive sino alle 2:30 di notte per facilitare gli spostamenti a cavallo del Capodanno.

Si tratta dei collegamenti H, 2bus (piazzale Flaminio/metro A-piazza Mancini), 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881 e 905.

La linea notturna N913 sarà attiva dalle 21 alle 2:30 di notte. Le linee della metropolitana saranno attive ininterrottamente dalle 5:30 del mattino del 31 dicembre alle 2:30 della notte del primo gennaio. Dalle 2:30 alle 8 saranno attive le linee bus notturne NMA, NMB, NMB1, NMC e NME lungo i percorsi delle linee metro e della Metromare.

La ferrovia Termini-Centocelle, direzione Centocelle, sarà attiva dalle 5:30 alle 21:30, direzione Termini dalle 5:03 alle 21:03. Per le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo (servizio metropolitano) e Metromare ultime corse alle 23:30.

Le biglietterie Atac chiuderanno alle 18:30.

Nell’ambito del piano della mobilità per le festività, sono in strada dalle 9 alle 21 le linee gratuite Free1 (l’auto si può lasciare nel parcheggio FS “Piastra Termini” ingresso da via Marsala 53), Free2 (l’auto si può lasciate nel parcheggio Atac Partigiani ingresso da piazzale dei Partigiani) e dalle 9 alle 20 la linea 100 (Porta Pinciana – via Veneto – Tritone – piazza Cavour – largo Chigi – Porta Pinciana), per raggiungere la zona centrale della città.

Intensificato il servizio della metro A e, dalle 14:30, quello della metro C. Per agevolare gli spostamenti per le il Centro e le zone commerciali, dalle 10:30 previste più corse sulle linee di bus 075, 38, 44, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 913, 916, 990.

Le Ztl diurne di Centro e Tridente sono in funzione dalle 6:30 e sino alle 20. Orario consueto per la Ztl diurna di Trastevere, attiva dalle 6:30 alle 10. Per la notte di San Silvestro, le Ztl di Centro, Tridente e Trastevere resteranno in funzione dalle 20 del 31 dicembre alle 6:30 del primo gennaio 2025.

In centro martedì 31 dicembre dalle 14 si corre l’XI edizione della Mooney We Run Rome, corsa competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, con partenza dalle Terme di Caracalla e ritorno Circo Massimo. Qui le informazioni .

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

