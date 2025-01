Carburanti, ancora prezzi in rialzo. La benzina al self arriva ad 1,830 euro a litro

I prezzi medi dei carburanti continuano a crescere, superando i livelli registrati ad agosto.

Secondo le rilevazioni effettuate ieri mattina su circa 18.000 impianti, il costo della benzina e del diesel ha subito un ulteriore incremento, con il self service che si attesta a 1,830 euro al litro per la benzina (+8 millesimi) e a 1,741 euro al litro per il diesel (+13 millesimi).

I Dettagli dei Prezzi

Benzina Self Service:

Media generale: 1,830 €/l

Compagnie: 1,839 €/l

Pompe bianche: 1,813 €/l

Diesel Self Service:

Media generale: 1,741 €/l

Compagnie: 1,749 €/l

Pompe bianche: 1,723 €/l

Servito:

Benzina: 1,968 €/l (con punte di 2,013 €/l presso le compagnie)

Diesel: 1,878 €/l (fino a 1,923 €/l presso le compagnie)

Altri Carburanti

GPL:

Media generale: 0,738 €/l (invariato)

Metano:

Servito: 1,481 €/kg (+8 millesimi)

GNL:

Media generale: 1,452 €/kg (+7 millesimi)

Prezzi in Autostrada

Benzina Self Service: 1,924 €/l (Servito: 2,184 €/l)

Diesel Self Service: 1,847 €/l (Servito: 2,113 €/l)

GPL: 0,869 €/l

Metano: 1,533 €/kg

GNL: 1,576 €/kg

Un allarme per le tasche degli Italiani

L’aumento dei prezzi dei carburanti è un ulteriore peso per i consumatori, già colpiti dall’inflazione e dal caro vita.

Con i prezzi della benzina e del diesel in crescita costante, i costi per gli spostamenti – sia quotidiani sia su lunghe tratte – rischiano di diventare insostenibili per molte famiglie e imprese.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.