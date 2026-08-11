Casilina, arriva il cantiere: chiusa la corsia verso il centro e traffico a doppio senso

Un nuovo cantiere di manutenzione straordinaria si appresta a modificare la circolazione lungo una delle arterie più trafficate del quadrante orientale della Capitale.

A partire da martedì 18 agosto, la corsia di via Casilina in direzione centro, nel tratto compreso tra via Bufalini e via Zenodossio, verrà interamente chiusa al traffico veicolare per consentire agli operai di Acea l’esecuzione di complessi lavori di ripristino e riparazione della rete fognaria locale.

L’intervento si è reso indifferibile per garantire la tenuta delle condotte sottostanti la sede stradale, ma comporta un inevitabile riassetto della viabilità di zona per tutta la durata delle operazioni.

Doppio senso di marcia e divieto di sosta: le modifiche al traffico

Per scongiurare la paralisi della viabilità e tutelare il regolare passaggio dei mezzi del trasporto pubblico e dei veicoli privati, le autorità locali hanno predisposto una rivoluzione temporanea dei flussi:

Doppio senso sulla corsia verso fuori Roma: la carreggiata in direzione periferia accoglierà il traffico in entrambi i sensi di marcia nel segmento interessato dai lavori;

Niente soste né fermate: per garantire la fluidità e la sicurezza delle due corsie opposte, in quel tratto sarà tassativamente vietata qualsiasi forma di sosta o fermata temporanea;

Rimozione dei parcheggi e spostamento cassonetti: verranno momentaneamente revocate le aree di sosta e gli stalli per le auto, mentre i cassonetti della spazzatura verranno ricollocati all’esterno dell’area di cantiere.

Trasporto pubblico: nuova fermata provvisoria all’altezza di Filarete

I cambi di viabilità impatteranno parzialmente anche sulle linee degli autobus urbani che percorrono la Casilina. Per limitare i disagi ai pendolari, l’Agenzia per la Mobilità ha istituito una fermata provvisoria del trasporto pubblico, posizionata subito dopo l’intersezione con via Filarete.

Dal Municipio V arriva l’invito alla massima prudenza per automobilisti e residenti: «La rimodulazione delle corsie assicurerà la continuità carrabile sia per i privati sia per i mezzi pubblici. Raccomandiamo la massima attenzione e il rispetto della segnaletica provvisoria, specialmente durante i primi giorni di entrata in vigore della nuova viabilità».

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