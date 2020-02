Centocelle: Libero carnevale domenica 23 febbraio

Qui di seguito il comunicato di Libera Assemblea di Centocelle (LAC).

“La Centocelle che resiste agli attentati libero carnevale domenica 23 febbraio Dopo gli attentati incendiari contro la Pecora Elettrica, Baraka Bistrot e Pinsa55 negli scorsi di mesi di ottobre e novembre e dopo le due manifestazioni che hanno portato in strada oltre cinquemila persone per rispondere collettivamente al clima di paura instauratosi, domenica prossima Centocelle scende di nuovo in piazza con il primo Libero Carnevale di Centocelle.

L’iniziativa, che intende mescolare allegria carnevalesca e denuncia sociale, è organizzata dalla Libera Assemblea di Centocelle (LAC), nata dal basso all’indomani degli attentati dei mesi scorsi e composta da associazioni, spazi sociali, comitati, commercianti e abitanti del quartiere.

La sfilata del primo Libero Carnevale di Centocelle, che si terrà domenica 23 alle 15.00 da Piazza dei Mirti con arrivo a piazza delle Gardenie previso per le 18.00, rappresenta una nuova tappa del processo di resistenza comunitaria promosso dalla LAC per rispondere alle conseguenze di un quartiere stretto nella morsa della speculazione immobiliare, della gentrification ed oramai oggetto di contesa tra gruppi di potere legali e illegali.

Di fronte all’inerzia del V Municipio, che fra l’altro non ha ancora convocato un Consiglio Municipale Straordinario richiesto dalla LAC e annunciato dalla stessa sindaca Virginia Raggi durante un’assemblea pubblica a Centocelle nello scorso mese di dicembre, il 12 febbraio la LAC ha inscenato il funerale politico del Municipio. Ora con il Libero Carnevale di Centocelle, accompagnato dallo slogan “Combatti la paura. Vivi il Carnevale!”, si rilancia con convinzione il concetto di sicurezza promosso dalla LAC che è fatto di cultura, socialità, solidarietà, mutuo appoggio per rispondere ai bisogni e alle esigenze e ad ogni altro aspetto delle vite chi il quartiere lo abita e lo attraversa, in sinergia con l’altro e la diversità.”

Libera Assemblea di Centocelle