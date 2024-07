Claudio Carserà nuovo AD di Eur S.p.A

Dopo le dimissioni anticipate di Angela Maria Cossellu, l’assemblea degli azionisti di Eur S.p.A. ha designato il nuovo amministratore delegato. La posizione è stata assegnata a Claudio Carserà, un ingegnere con una vasta esperienza dirigenziale nel settore Real Estate.

Eur S.p.A., partecipata al 90% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 10% da Roma Capitale, ha completamente rinnovato la sua governance nel corso di sei mesi.

Dopo l’arrivo a dicembre del nuovo presidente Enrico Gasbarra, scelto da Roma Capitale, oggi, 11 luglio, vede anche il cambiamento dell’amministratore delegato, ora l’ingegnere Claudio Carserà.

L’assemblea degli azionisti ha inoltre confermato Francesco Vaccaro come consigliere, nominando due nuove componenti, entrambe donne: Daniela Ballico e Manuela Rongioletti.

È stato anche confermato Pasquale Michele Arcangelo Bellomo come Presidente del Collegio Sindacale, con Angela Florio e Carlo Ravazzin come Sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

