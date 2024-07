Come scegliere la giusta assicurazione per la moto

Acquistare una moto rappresenta spesso la realizzazione di un sogno: il vento tra i capelli, la libertà di viaggiare senza limiti, la pura gioia di cavalcare la strada e per chi abita nelle grandi città come Roma è anche una valida soluzione per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico della capitale. Tuttavia, insieme a questa emozionante avventura, arriva la responsabilità di proteggere la propria due ruote, se stessi e anche gli altri.

La scelta della polizza giusta per la moto è dunque un passo fondamentale per garantire sicurezza, tranquillità e, non meno importante, risparmio economico: per avere un’idea sul preventivo puoi confrontare qui le assicurazioni moto.

Assicurazione moto, perché è importante

A bordo di una moto, si è certamente più vulnerabili rispetto che in una macchina. Fondamentale è dunque guidare con grande prudenza ma, non meno importante, è stipulare un’assicurazione moto.

Dal punto di vista finanziario, l’assicurazione è essenziale. Tra il costo delle riparazioni, delle cure mediche in caso di incidente e delle spese legali che ne conseguono, si può potenzialmente fare i conti con spese molto elevate.

In più c’è l’aspetto legale: come per ogni veicolo, anche per la moto la RC è obbligatoria. Secondo il Codice della Strada, se si circola con una moto non assicurata si rischia una sanzione da 866 a 3.464 euro, oltre alla perdita di 5 punti della patente e al ritiro della carta di circolazione (non si può dunque circolare né sostare in luogo accessibile al pubblico fino al ripristino di una copertura per almeno 6 mesi).

Le multe sono ancora più importanti, e le sanzioni non pecuniarie pure, in caso di recidiva e di documenti assicurativi falsi.

Le diverse tipologie di assicurazione moto

Esistono diverse tipologie di assicurazione moto, ed è necessario conoscerle tutte per decidere quale polizza fa al caso proprio.

La RC (Responsabilità Civile), obbligatoria per legge, copre i danni causati a terzi in caso di incidente, ma non quelli alla propria moto o alle persone a bordo.

La polizza Furto e Incendio, utile soprattutto per chi parcheggia spesso in aree non custodite, protegge contro il furto della moto e i danni causati da incendi.

La polizza Kasko, invece, copre i danni alla moto indipendentemente dalla responsabilità dell’incidente. La Kasko completa interviene sia in caso di collisione con altri veicoli che in presenza di cadute e uscite di strada, mentre la Mini Kasko tutela solamente dai danni derivanti da collisioni con altri veicoli identificati.

Ulteriori coperture sono:

Infortuni del conducente , per gli infortuni subiti da chi è alla guida in caso di incidente, indipendentemente dalla responsabilità;

, per gli infortuni subiti da chi è alla guida in caso di incidente, indipendentemente dalla responsabilità; Assistenza stradale , per ottenere assistenza in situazioni quali guasto o incidente attraverso servizi come il soccorso stradale, il traino della moto e persino offrendo, se necessario, un veicolo sostitutivo;

, per ottenere assistenza in situazioni quali guasto o incidente attraverso servizi come il soccorso stradale, il traino della moto e persino offrendo, se necessario, un veicolo sostitutivo; Tutela legale , a copertura delle spese legali in caso di controversie derivanti da incidenti stradali;

, a copertura delle spese legali in caso di controversie derivanti da incidenti stradali; Polizza accessori, per i danni o il furto degli accessori della moto, come borse laterali, parabrezza e antifurto.

Infine, è possibile stipulare una polizza temporanea, se si usa la moto solo in determinati periodi dell’anno, o una polizza sospendibile che, in quanto tale, può essere sospesa e riattivata in base alle proprie esigenze.

Per scegliere la giusta assicurazione moto è quindi necessario far riferimento alle proprie abitudini d’uso e di guida, così da ottenere il massimo dalla polizza stipulata.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙