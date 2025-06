Concerti al Circo Massimo e allo Stadio Olimpico. Ecco la viabilità

Da questa sera sono in programma concerti al Circo Massimo e allo stadio Olimpico: Gianna Nannini si esibirà stasera al Circo Massimo, mentre venerdì 27 e sabato 28 Vasco Rossi salirà sul palco all’Olimpico.

Questa sera, come ogni giornata in cui è previsto uno spettacolo, dalle 17 chiude via dei Cerchi. Dalle 20, le chiusure si estendono in via del Circo Massimo (direzione e verso da Porta Capena a via della Greca); piazzale Ugo La Malfa (da Porta Capena a via della Greca); via della Greca (verso via Santa Maria in Cosmedin); via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle 21, le chiusure su via del Circo Massimo, piazzale La Malfa e via della Greca diventeranno integrali. Verrà chiusa anche via delle Terme Deciane.

Vi saranno anche modifiche dei tragitti dei mezzi pubblici, in particolare è prevista una deviazione per i bus dei collegamenti 81, 118, 160, 628, 715 e nMC.

Mentre venerdì e sabato, per garantire la sicurezza, come in occasione di ogni concerto in programma, sono previsti divieti di sosta e fermata, con possibili chiusure, e interesseranno: via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, piazza Lauro de Bosis e piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, viale Paolo Boselli e viale della Macchia della Farnesina, piazzale e lungotevere Diaz, via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, viale dello Stadio Olimpico e via Edmondo De Amicis, via del Campeggio, piazzale dello Stadio Olimpico, i lungotevere Fellini e Cadorna, viale Antonino di San Giuliano, viale Giuseppe Volpi, via Colli della Farnesina, Ponte Duca D’Aosta.

Divieti di sosta, per destinare le aree al parcheggio degli spettatori con biglietto per il concerto, in: viale della XVII Olimpiade, via Austria, via Belgio, via Svezia, via Norvegia e via Dorando Pietri, piazzale Clodio e largo Livatino. Durante il deflusso degli spettatori dallo stadio, sono previste temporanee chiusure e modifiche alla viabilità su lungotevere Diaz, via del Foro Italico e viale Boselli. Possibili ulteriori, temporanee chiusure in viale Angelico, lungotevere Fellini e Cadorna, lungotevere Della Vittoria e Oberdan, via Morra di Lavriano, Ponte Duca D’Aosta, piazza Lauro De Bosis, circonvallazione Clodia e via Corridoni.

Lo stadio è raggiungibile con i mezzi pubblici, sono diciotto i collegamenti che servono l’area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.

Venerdì e sabato per le metropolitane le ultime corse dai capolinea saranno all’1,30 di notte. Sulla linea C, per i lavori di prolungamento del tracciato, dalle 21 bus al posto dei treni.

Tutte le informazioni sulla viabilità sono sempre disponibili sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

