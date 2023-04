Concerto del Primo Maggio 2023: conduttori, ospiti e dove vederlo

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” questo lo slogan scelto per la trentatreesima edizione del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO.

Lo storico appuntamento in piazza San Giovanni in Laterano, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, vedrà per la sesta volta consecutiva Ambra Angiolini alla conduzione affiancata da Fabrizio Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2 attualmente in onda.

Nove ore di musica dal vivo e parole, con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura che sarà trasmesso in diretta su Rai3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Concerto del Primo Maggio: il cast dell’edizione 2023

Questo il cast dell’edizione 2023 del Concerto del Primo Maggio:

AURORA, LAZZA, COMA_COSE, GEOLIER, EMMA, CARL BRAVE, TANANAI, FRANCESCO GABBANI, ARIETE, MR.RAIN, PIERO PELÙ con ALBOROSIE, MATTEO PAOLILLO, RIGHEIRA, MARA SATTEI, IL TRE, BAUSTELLE, LEVANTE, AIELLO, ROCCO HUNT, BNKR44, GAIA, ALFA, GIUSE THE LIZIA, FULMINACCI, MILLE, NEIMA EZZA, ROSE VILLAIN, WAYNE, CILIARI, TROPEA, NAPOLEONE, UZI LVKE, L’ORCHESTRACCIA, EPOQUE, GINEVRA, SERENDIPITY, PAOLO BENVEGNÙ a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT ETTA, MANINNI, STILL CHARLES e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” HERMES. A tornare sul palco di piazza San Giovanni dopo ben 17 anni come ospite d’onore LUCIANO LIGABUE.

Inoltre, il Concerto del Primo Maggio si arricchisce anche di un pre-show che, intorno alle ore 14.00, darà il benvenuto al pubblico di Piazza San Giovanni ospitando le esibizioni di Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli.

L’intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay.

Per saperne di più: https://www.primomaggio.net/