Domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17 Concerto di Natale a Tor Tre Teste.

L’evento, promosso dall’Associazione Città Alessandrina Comitato di Quartiere Alessandrino, dal Comitato di quartiere Nuovo Tor Tre Teste Attivo, e da ODV Volontari per l’Ambiente Roma, con il coordinamento di Teodoro Giannini, si terrà presso la chiesa parrocchiale San Tommaso D’Aquino in via Davide Campari 74.

L’Orchestra “L’anello musicale” diretta dal M° Mauro Conti, con il Coro Beato Angelica della Minerva (diretto da Valentina Ribis), e la partecipazione del soprano Maria Tomassi e dal Mezzo Soprano Virginia Guidi eseguirà le seguenti opere:

Gloria e Concerto per due trombe, archi e continuo di A. Vivaldi

Panis Angelicum di C. Frank

Ave verum corpus di W.A. Mozart

