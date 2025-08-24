Controesodo estivo, domenica da bollino rosso sulle strade italiane

L’estate sembra finire tutta insieme, in un solo giorno. Domenica 24 agosto sarà la giornata del grande rientro: Roma e le altre grandi città si preparano a riaccogliere i vacanzieri, mentre sulle strade italiane è atteso un flusso continuo di auto cariche di valigie e nostalgia.

Viabilità Italia ha già parlato chiaro: sarà una domenica da bollino rosso. Migliaia di famiglie, finite le ferie, torneranno in città dando vita al tradizionale controesodo.

Per gestire la mole di spostamenti, Anas ha messo in campo un piano straordinario: oltre 1.300 cantieri sospesi, l’83% di quelli presenti sulla rete nazionale, così da lasciare libere le carreggiate. Dal 25 luglio, giorno in cui è iniziato l’esodo estivo, sono già stati registrati 203 milioni di movimenti lungo le strade.

Le direttrici più calde

Nel Lazio la situazione sarà particolarmente intensa:

la Pontina e l’Appia diventeranno colonne mobili di auto di rientro dalle località del basso Lazio;

l’Aurelia sarà attraversata da chi torna dal litorale tirrenico;

l’Adriatica e l’E45 convoglieranno invece il traffico da Sud e dalle coste adriatiche verso il Centro Italia.

Un intreccio di percorsi che renderà la giornata lunga e complicata per molti automobilisti.

La raccomandazione: “Mai al volante con il cellulare”

A ricordare quanto la fretta possa diventare pericolosa è l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme:

“La malinconia della fine delle vacanze e la voglia di tornare rapidamente a casa possono portare a comportamenti rischiosi. Secondo i nostri dati, il 51% degli italiani non considera pericoloso superare i limiti di velocità e l’11,4% pensa che si possa fare altro mentre si guida. È un errore gravissimo. Nulla è urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri. Mai al volante con il cellulare: tutto il resto può aspettare”.

Così, tra nostalgia delle spiagge, valigie stipate nei bagagliai e strade affollate, la domenica del rientro sarà una prova di pazienza e prudenza. Perché il vero traguardo, alla fine della vacanza, è sempre tornare a casa sani e salvi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.