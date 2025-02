Decreto bollette, ok del cdm: 3 miliardi per famiglie e imprese. Ecco le principali misure

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Bollette, un provvedimento che stanzia circa 3 miliardi di euro per il prossimo trimestre, suddivisi equamente tra famiglie e imprese, per contrastare il caro-energia.

Le principali misure del Decreto Bollette

Bonus sociale bollette ampliato: la soglia ISEE per accedere al contributo straordinario viene alzata a 25.000 euro;

Contributo straordinario di 200 euro per chi rientra nella fascia ISEE 0-25.000 euro;

Risorse prese dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, evitando così nuovo deficit pubblico;

1,6 miliardi destinati alle famiglie e 1,4 miliardi alle imprese.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che l’intervento sarà temporaneo, con la speranza che nei prossimi mesi i prezzi dell’energia calino ulteriormente.

Nucleare: approvata la legge delega per una nuova strategia energetica

Oltre al Decreto Bollette, il governo ha approvato la legge delega sul nucleare, che punta a reintrodurre questa fonte energetica in Italia con un approccio innovativo.

Focus su fusione e fissione di nuova generazione, con tecnologie più sicure e sostenibili;

Un Programma Nazionale per gestire tutto il ciclo di vita della nuova energia nucleare, dalla costruzione allo smaltimento dei rifiuti;

Istituzione di un’Autorità indipendente per la sicurezza e il controllo degli impianti;

Formazione di nuove figure professionali per il settore;

Incentivi e benefici per i territori che ospiteranno gli impianti.

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha spiegato che questa strategia punta a garantire un’energia più pulita, economica e sicura, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

Meloni: “DDL per garantire energia sicura, ora si esprima il Parlamento”

“Oggi il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Parlo ovviamente dell’energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi”. Così la premier Giorgia Meloni, illustrando in un videomessaggio i provvedimenti approvati oggi in Cdm, decreto bollette e legge delega sul nucleare.

“Insomma”, ha proseguito la presidente del Consiglio, “siamo intervenuti per dare una risposta immediata alla necessità del momento, ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo, perché è questo quello che serve all’Italia: scelte coraggiose e strutturali. È l’impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è l’impegno che intendiamo rispettare“, ha concluso.

Un duplice intervento per famiglie e futuro energetico

Il pacchetto approvato oggi dal Governo mira sia a dare sollievo immediato ai cittadini con il bonus bollette, sia a tracciare una rotta per un’energia più sostenibile a lungo termine, con il ritorno dell’Italia nel settore nucleare.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.