Degrado al Parco di Riserva Verde all’Infernetto: Ecoitaliasolidale chiede interventi urgenti per la sicurezza

Il Parco di Riserva Verde in via Betollo, all’Infernetto, continua a versare in uno stato di degrado, nonostante l’impegno costante della comunità locale e dei volontari.

Questa mattina, una delegazione del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, composta dal Presidente Piergiorgio Benvenuti, dalla Responsabile per il Lazio Giuliana Salce e dalla Responsabile per la sicurezza dei parchi e degli spazi verdi, Daniela Salustri, ha effettuato un sopralluogo nell’area verde per valutare le criticità e sollecitare azioni concrete da parte delle istituzioni.

Insieme a un gruppo di cittadini, è intervenuto anche Gabriele Taccini, Presidente dell’Associazione Parco Riserva Verde, nata nel 2015 con lo scopo di valorizzare e tutelare la sicurezza del parco.

“Questo parco è stato collaudato nel 2010 e per i primi due anni la manutenzione è stata affidata a una società”, ha ricordato Taccini, che ha anche sottolineato come, dopo quel periodo, il parco non sia mai stato ufficialmente acquisito dal X Municipio.

“Nonostante il nostro impegno con i volontari, senza un supporto concreto da parte delle istituzioni, la situazione di degrado è ormai insostenibile“, ha aggiunto Taccini.

Nel corso del sopralluogo, sono stati evidenziati numerosi problemi di sicurezza: i ponticelli in legno, ormai in parte crollati, le panchine da sostituire, e diversi alberi colpiti dalla cocciniglia, che rischiano di cadere in caso di maltempo.

Taccini ha anche ricordato come, “nonostante una delibera approvata dal X Municipio nel 2020, le promesse di intervento non si siano concretizzate“.

Piergiorgio Benvenuti, Presidente di Ecoitaliasolidale, ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno dei cittadini e dell’Associazione, ma ha anche messo in evidenza la necessità di interventi urgenti:

“La situazione è grave e pericolosa. È fondamentale che le istituzioni si attivino per restituire al Parco di Riserva Verde la sicurezza e la dignità che merita“, ha dichiarato Benvenuti.

Ecoitaliasolidale ha già portato la questione all’attenzione del Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi, che si è impegnato a sollecitare la Commissione Ambiente e l’Amministrazione di Roma Capitale affinché vengano avviati interventi di manutenzione e riqualificazione dell’area verde.

Il Movimento Ecologista ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare le autorità competenti per garantire la messa in sicurezza del parco.

Concludendo il sopralluogo, Benvenuti ha ribadito: “È inaccettabile che uno spazio verde così prezioso per la comunità venga trascurato. È ora che il Parco di Riserva Verde torni ad essere un luogo sicuro e fruibile per tutti.”

