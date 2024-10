Demolizione e ricostruzione ponte Giulio Rocco, proseguono i lavori

Vanno avanti i lavori propedeutici alla demolizione del vecchio ponte Giulio Rocco per la realizzazione della nuova infrastruttura. Il cavalcaferrovia si trova nel municipio VIII ed è chiuso al traffico da oltre 8 anni.

Il progetto è cofinanziato al 50% dal Campidoglio e dalla Regione Lazio per un investimento totale di 4,8 milioni di euro, il soggetto attuatore è l’azienda controllata regionale Astral.

Al termine del cantiere, ci sarà un ponte completamente nuovo e, per una migliore fruibilità la sede stradale sarà allargata dagli attuali 6,40 metri a 12, incluso l’ampliamento dei marciapiedi.

I lavori iniziati ad aprile vedranno la riapertura del ponte al transito delle automobili nella prossima primavera.

L’intervento ha subito uno scostamento dal cronoprogramma per la complessità delle lavorazioni: in particolare, per lo spostamento dei sottoservizi.

Nella parte inferiore del ponte, infatti, è in corso la realizzazione dei tralicci che devono ospitare i cavi di alimentazione elettrica che attualmente sono appesi al ponte che sarà demolito. I cavi stessi saranno riposizionati sotto al nuovo ponte.

Questa lavorazione sta richiedendo una progettazione di livello approfondito per evitare l’interruzione del servizio di trasporto ferroviario.

Nel frattempo, è stata comunque allestita in officina l’intera struttura metallica per agevolare e ridurre i tempi di posa in opera.

“La sinergia amministrativa trova sempre spazio nella buona politica del fare, e i lavori infrastrutturali sul Ponte Giulio Rocco ne sono una dimostrazione. Ringrazio l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini e Astral per aver contribuito a rilanciare un nodo infrastrutturale importante per la città.

La Regione Lazio, come dimostrato in altre occasioni, è sempre pronta a lavorare in squadra per il bene dei cittadini”, dichiara l’Assessore ai Lavori pubblici, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

“È grazie all’Assessora Rinaldi e ad Astral che si realizza l’intervento che finalmente restituirà al quartiere un’importante via di collegamento” commenta l’Assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“La realizzazione di interventi complessi impegna sempre moltissimo le maestranze e le varianti progettuali sono importanti, soprattutto perché contribuiscono a migliorare sensibilmente la qualità dell’intervento.

Il ponte avrà una sagoma molto bella, il disegno delle travi riprende, infatti, la sagoma delle vecchie littorine ferroviarie, per dare continuità al contesto in cui il ponte è ubicato. Stiamo portando avanti un ottimo lavoro di squadra, frutto di una positiva sinergia”.

