Deviazioni e chiusure a Roma per il weekend e lunedì 4 novembre

Nel fine settimana deviazioni e chiusure in vista degli appuntamenti di lunedì 4 novembre con le celebrazioni per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate e il G7 Sviluppo Urbano.

Domenica in programma cerimonie e manifestazioni culturali. Da lunedì, inoltre, parziale ripristino del servizio tram per le linee 3 e 19. Tutte le informazioni nel dettaglio.

SABATO 2 NOVEMBRE:

In occasione della visita di Papa Francesco al Cimitero Laurentino nella giornata del 2 novembre, dalle 7 del mattino vietato il transito dei veicoli all’interno del complesso cimiteriale. Le linee C11 e C13 limitano le corse alla fermata “Laurentina/Cimitero Laurentino” (20369), dove gli utenti potranno effettuare la discesa. La linea C8 viene deviata su un percorso a capolinea unico in via Ferdinando Baldelli. La linea quindi non effettua percorso all’interno del Cimitero fino a conclusione dell’evento.

Deviazione in programma per la linea bus 515 nella giornata del 2 novembre. L’allestimento del mercato in viale Kennedy tra via Calò e via Spada richiederà il cambio di percorso della linea da inizio servizio, solo in direzione Anagnina. Da via dei Sette Metri, i bus proseguiranno per via della Marranella di Marino per raggiungere il capolinea provvisorio in via Petrizzi.

In occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, nell’area del Circo Massimo verrà allestito un “villaggio della Difesa”. Fino al 4 novembre previsti divieti di sosta su via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro, e su viale delle Terme di Caracalla, tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo. Dal 2 al 4 novembre, sempre su via dell’Ara Massima di Ercole la chiusura sarà limitata al tratto da via del Circo Massimo a via dei Cerchi.

Il 4 novembre prevista anche una cerimonia a piazza Venezia, all’Altare della Patria, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Fino al 4 novembre saranno deviate le linee 81, 118, 160, 715. Il 3 novembre deviata anche la linea 51. Disattivata la fermata “Cerchi/Bocca della Verità” (70517) in via dei Cerchi.

DOMENICA 3 NOVEMBRE:

Appuntamento con il G7 Sviluppo Urbano nella Capitale: il 3 e il 4 novembre ospiterà la riunione dei rappresentanti dei dicasteri italiani ed esteri. I due luoghi della città interessati da chiusure e modifiche della viabilità, in Centro, saranno in particolare l’area di piazza Barberini e le strade intorno a Palazzo Altemps, dove il 4 novembre si terrà la riunione del G7.

Entro le ore 10 del 3 novembre, dovranno essere libere da tutti i veicoli in sosta via San Nicola da Tolentino tra piazza Barberini e il civico 43, via Barberini, tra la piazza e il civico 19, compresi gli stalli utilizzati dai veicoli turistici. Entro le 8, inoltre, dovranno essere trasferite tutte le postazioni taxi presenti sulla medesima piazza. Ancora il 3 novembre, divieti di sosta anche su via Pietro Raimondi (nel tratto compreso tra largo Giuseppe Tartini ed il civico 2) e a via Pinciana (tra i civici 8 e 33). Maggiori dettagli .

Il 3 novembre, dalle 18 alle 20, cerimonia religiosa organizzata dall’ambasciata del Messico. Prevista una passeggiata da piazza del Popolo a piazza Navona, passando per via del Corso, piazza Augusto Imperatore, via Tomacelli, via di Ripetta, via di Monte Brianzo, via Zanardelli. Possibili brevi stop o limitazioni per le linee C3, 30, 70, 81, 87, 492, 628, 990.

Domenica a Tor Sapienza, dalle 8 alle 22, per una iniziativa socio-culturale, sarà chiusa via di Tor Sapienza, da piazza Cesare de Cupis e via Adriano Cecioni. Prevista la deviazione delle linee 150F e 313.

Domenica dalle 8 alle 22, via dei Castani, tra piazza dei Mirti a via dei Faggi, si svolgerà la manifestazione culturale dall’associazione “Non solo Eventi”. Previste modifiche per le linee C5, 313, 542, 556, MC3. Disattivate 4 fermate in via dei Castani e una in viale delle Gardenie.

Domenica a Ostia prevista iniziativa socio culturale promossa dall’associazione “Tor San Michele”. Verrà chiuso al transito viale delle Repubbliche Marinare, nella carreggiata tratto e verso lungomare Paolo Toscanelli – corso Duca di Genova. Da inizio servizio, sarà la linea 05 proveniente dal capolinea di Idroscalo/Bastimenti. I bus proseguono per lungomare Paolo Toscanelli, via Giuliano da Sangallo, corso Duca di Genova, viale delle Repubbliche Marinare.

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE:

Lunedì 4 novembre a piazza Venezia si svolgerà una cerimonia per le celebrazioni Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Dalle 7 e sino alle 10.30 circa saranno chiuse via del Teatro Marcello, da Vico Jugario a piazza Venezia, via Nazionale, via IV novembre, via Cesare Battisti, piazza Venezia, piazza dell’Ara Coeli, piazza San Marco, via degli Astalli e via dei Fori Imperiali (da largo Corrado Ricci a piazza Venezia). Sempre dalle 7 inizieranno le modifiche di percorso che interesseranno 29 linee bus: H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 100, 117, 118, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781, 916, 990. Maggiori dettagli. In occasione delle celebrazioni del 4 novembre, manifestazioni anche nell’area del Circo Massimo. Ulteriori info .

G7 Sviluppo Urbano nella Capitale: dalle 8 circolazione vietata su via di Monte Brianzo; via e vicolo dei Soldati; via e vicolo di Sant’Apollinare; via dei Gigli d’Oro; via dell’Orso e via dei Pianellari. E ancora, possibili divieti a vista per la circolazione sia durante la mattina sia nel primo pomeriggio (per il tempo necessario al passaggio delle delegazioni del G7) su via Zanardelli, piazza di Tor Sanguigna, piazza e via di Sant’Apollinare e corso Rinascimento.

Così come, sempre nel pomeriggio, su piazza di Sant’Andrea della Valle e piazza Vidoni. Dalle 7 del 4 novembre saranno disattivate le fermate taxi in piazza di Tor Sanguigna e piazza delle Cinque Lune e dalle 8 dovrà essere vietato il servizio di noleggio di monopattini e biciclette su piazza delle Cinque Lune, piazza e via di Sant’Apollinare, via e vicolo dei Soldati e piazza di Tor Sanguigna.

Dal 4 novembre parziale ripristino servizio tram per le linee 3 e 19. I servizi sostitutivi 19NAV (Giulio Cesare-Porta Maggiore) e 3BUS (Stazione Trastevere – Valle Giulia) verranno sospesi e verranno attivati i seguenti servizi sostitutivi:

– servizio sostitutivo con vetture Tram denominato 3_19 da Porta Maggiore a Valle Giulia;

– servizio sostitutivo in autobus denominato 19NAV da Giulio Cesare a Valle Giulia;

– servizio sostitutivo in autobus denominato 3NAV da Porta Maggiore a Stazione Trastevere.

Nelle notti dal 4 al 6 novembre, dalle 21 alle 6, via Innocenzo III sarà chiusa al traffico tra via Niccolò III e via della Stazione di San Pietro. Nelle ore di chiusura della strada, le linee 62 e 64 effettueranno capolinea su via di Porta Cavalleggeri all’altezza della fermata “Cavalleggeri/Gregorio VII” (73167). Dalle 21 alle 6 saranno disattivate le fermate 72084, 73992, 72093 e 71474 in via del Crocifisso, piazza della Stazione di San Pietro e via delle Fornaci.

Dalle 8 di lunedì 4 novembre e sino alla conclusione dei lavori, la corsia preferenziale di via Ostiense sarà chiusa al traffico nei due sensi di marcia, lungo l’intera lunghezza tra piazzale Ostiense e la basilica di San Paolo. La chiusura si rende necessaria per lavori di Terna sui cavi ad alta tensione. Le linee 23, 715, 716, 769, 792, nMB, nME e n716 transiteranno nelle corsie laterali insieme con il traffico privato.

Per lavori di costruzione di un marciapiede, dal 4 novembre via di Malafede sarà chiusa nel tratto tra la Colombo e via Marcello Mastroianni, direzione Ostiense. La linea di bus 712, proveniente da via Ortolani, sarà deviata su via di Acilia, via Ostiense e via Marcello Mastroianni. Durante la deviazione, per la linea sarà istituita una fermata provvisoria a via Mastroianni e sospesa la fermata numero 82603 sulla Colombo.

