Dialoghi d’opera 2. Arie con strumento concertante all’ICBSA (già “Discoteca di Stato”)

Venerdì 27 giugno 2025, ore 17:30 Dialoghi d’opera 2. Arie con strumento concertante, presso l’auditorium dell’ICBSA in via Michelangelo Caetani 32 a Roma.

Un anno dopo la prima edizione, l’auditorium dell’ICBSA torna ad ospitare i giovani strumentisti che incontrano l’opera. Nato come materia facoltativa al Conservatorio di Santa Cecilia, il progetto dedicato alle arie con strumento concertante è cresciuto coinvolgendo giovani cantanti e strumentisti in un dialogo espressivo tra voce e strumento. Clarinetti, flauti, violoncelli diventano alter ego dei personaggi operistici, in un percorso che unisce tecnica, ascolto e interpretazione condivisa.

Si è poi progressivamente sviluppato oltre le aule accademiche, coinvolgendo giovani musicisti e artisti esterni in un’esperienza di dialogo profondo tra voce e strumento. Il repertorio operistico, infatti, offre numerosi esempi in cui lo strumento solista non è semplice accompagnamento ma parte integrante dell’espressività, diventando spesso l’alter ego del personaggio, il riflesso dei suoi pensieri più intimi e dei suoi stati d’animo.

Clarinetti, flauti, violoncelli e altri strumenti si intrecciano con la linea vocale in un gioco di scambi, risonanze e contrasti che esige dai cantanti rigore musicale, capacità di ascolto e un affinamento dell’interpretazione. Allo stesso tempo, offre agli strumentisti la possibilità di confrontarsi con pagine solistiche di grande raffinatezza e complessità.

Il progetto promuove una pratica musicale fondata sull’incontro e sull’ascolto reciproco, rinnovando la comprensione del repertorio lirico attraverso una sensibilità condivisa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.