Domani 6 giugno 2025, è Golden Gala

Il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP sarà come un’arena di gladiatori. Alla vigilia della grande notte dell’Olimpico di Roma (venerdì 6 giugno, ore 19.15) le stelle azzurre e internazionali hanno lanciato la 45ª edizione invitando tutti allo stadio durante la conferenza stampa pre-meeting di stamattina.

Gli interventi

Stefano Mei (Presidente FIDAL) – “Sono certo che sarà un meeting emozionante. Sono onorato di essere qui per la quinta volta da presidente: ero giovane quando tutto è iniziato, ero ancora soltanto uno spettatore. Un grande spettacolo allo stadio Olimpico di Roma, con tantissimi atleti italiani, di cui vado fiero. E non solo italiani: ci saranno tante stelle mondiali dell’atletica”.

Marco Sicari (Meeting Director) – “Innanzitutto, vogliamo ricordare un nostro caro amico, un collega che ha seguito tutte le 45 edizioni del Golden Gala, un amico dello sport e del Golden Gala: il giornalista Giorgio Lo Giudice, scomparso ieri all’età di 88 anni. Vi chiedo di osservare un minuto di silenzio per lui. Lo ricorderemo anche nella serata di venerdì: un bel modo di omaggiarlo, dopo aver sentito per tante volte la sua voce dalla tribuna. A questa edizione del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP abbiamo lavorato in un team composto dalla FIDAL e da Sport e Salute: abbiamo l’onore di accogliere undici campioni olimpici, sei dei quali in carica da Parigi, con oltre 60 medagliati internazionali.

Ci sono molti punti di interesse in questa edizione, come i 5000 al femminile, con l’oro olimpico Beatrice Chebet e l’azzurra Nadia Battocletti, argento nei 10.000 a Parigi, oltre alla primatista mondiale Gudaf Tsegay: ci aspettiamo una grande gara. E poi l’alto, con il campione olimpico Hamish Kerr e Gianmarco Tamberi, e il disco, in cui abbiamo nove delle prime dieci nel ranking, tra cui la due volte campionessa olimpica Valerie Allman. Sono curioso di capire cosa accadrà all’Olimpico domani sera visto che quest’anno i Mondiali sono a settembre e in questo momento si entra nel cuore della stagione. I biglietti sono disponibili fino all’ultimo minuto, allo stadio o su TicketOne. Abbiamo promosso iniziative per l’acquisto agevolato per i tesserati FIDAL. Credo sarà uno show pazzesco che non dobbiamo assolutamente perdere.

Per esempio è una delle ultime possibilità di vedere Gianmarco Tamberi in azione all’Olimpico: se fossi un appassionato, un giovane atleta, non perderei l’occasione per nulla al mondo. Il Golden Gala non è solo lo spettacolo finale, ma è anche un modo per portare nello stadio varie espressioni dell’atletica nella stessa serata. Ci saranno 1000 atleti per il Palio dei Comuni, che coinvolge tantissime città, di ogni parte d’Italia. Poi le gare paralimpiche e quelle master: un modo per mostrare come l’atletica possa includere davvero tutti. Siamo, inoltre, un evento che si concentra sulla sostenibilità per un mondo migliore. Felici di avere una testimonial speciale come Nadia Battocletti“.

Valarie Allman (disco) – “Roma? Un luogo eccezionale, come il momento che sto vivendo per la mia carriera. La visita in centro è stata emozionante, il Colosseo è fantastico. Ogni angolo della città è magnifico, ispira davvero con tanta bellezza artistica, tanta storia: un vero onore essere qui. Il Mondiale di Tokyo sarà un grande finale di stagione. Bisogna trovare equilibrio ed è stimolante trovare avversarie di alto livello. Adoro questa parte della stagione, in cui si costruiscono le fondamenta, rimettendosi in forma per essere al top in seguito”.

Hamish Kerr (salto in alto) – “Ho gareggiato molto in questo periodo, l’obiettivo è superare il mio record di 2,36. Non so se potrò batterlo qui, ma cerco di fare sempre del mio meglio. La gara di domani sarà una continuazione del mio percorso. Sono in condizione, mi sto allenando bene, mi concentro sulla performance e sui tifosi. La gara con Tamberi? Sarà un confronto fantastico, non vedo l’ora di competere al suo fianco”.

Filippo Tortu (100m) – “Sono felice di correre i 100, mancavo da tempo su questa distanza. In questa stagione vorrei tornare a scendere sotto i 10 secondi. Il Golden Gala è un’occasione importante per tornare a far bene in questa gara. L’ultima volta che sono stato all’Olimpico ho vinto l’oro in staffetta agli Europei. Molti dei miei amici verranno per seguirmi: partiranno da Milano in auto, ho comprato per loro i biglietti: ormai è una tradizione per noi, dal 2017, dal mio primo Golden Gala. Tutti sono sempre venuti per sostenermi. Poi andremo a cena. La gara purtroppo sarà un po’ tardi, spero ci siano ristoranti aperti ad aspettarci”.

Leonardo Fabbri (peso) – “Voglio divertirmi, Il Golden Gala è una grande opportunità per far divertire i sostenitori e per noi atleti. Vorrei trovare le stesse sensazioni dell’anno scorso. Credo sia un errore fare un paragone con il Fabbri di un anno fa, perché ero in gran forma per gli Europei, e quello di oggi: a tornare sulle misure del personale del 2024 ancora non sono pronto, ma lo sarò per Tokyo. Show di Gladiatori come quello visto da Valerie Allman? Lo sarà domani, qui, all’Olimpico”.

Gianmarco Tamberi (alto) – “Il Golden Gala è ovviamente una delle mie gare preferite. Il mio viaggio è iniziato in modo diverso quest’anno, lo sapete, ma è sempre bello vedere così tanta gente. E poi mi piace ammirare i giovani che crescono: io ho sempre condiviso le mie esperienze, voglio esser considerato un buon amico.

È sempre importante avere supporto. Per questo devo ringraziare loro, la squadra, per avermene sempre dato. Non vedo l’ora di diventare padre, mia moglie Chiara sta affrontando un cambiamento splendido e diventa sempre più bella. E intanto voglio rimanere al top. Grazie alla Federazione e al presidente Stefano Mei per avermi concesso di inseguire i miei obiettivi, di pensare a Los Angeles 2028. Essere papà mi darà il coraggio per continuare. Il mio ritiro? Non credo siano pronti i miei fan. Dopo Parigi mi sono concentrato molto sulle mie energie. A livello mentale e fisico non ho mai vissuto un anno così intenso come nel 2024, come la mia forma, mai a livelli così alti. Era necessario un po’ di tempo per valutare cosa fare e cosa si aspettassero gli altri da me, e poi ho capito quale fosse il mio percorso.

I primi mesi sulla strada verso Los Angeles sono serviti a ritrovare la forma dopo aver chiesto tanto al mio corpo. Sono felice del lavoro fatto con il mio team per risolvere il problema al ginocchio e sono convinto di non dover pensare al passato, ma posso essere concentrato al futuro. Non avrei mai pensato di gareggiare al Golden Gala, invece sono qui. Anche per vedere a che punto sono. I miei fan hanno già il biglietto, chi non l’ha ancora preso può comprarlo nelle prossime ore. Non perdete l’occasione per vedermi allo stadio, non so quante altre volte salterò qui”.

Mattia Furlani (lungo) – “Ho lavorato tantissimo quest’anno. No, non credo sia solo un fatto di talento, se non lavori non ottieni risultati. Noi siamo sulla strada giusta. La Diamond League è un cambiamento rispetto al mio passato, alle gare nelle categorie giovanili per esempio. E poi i momenti di fallimento li considero come un aiuto per andare avanti: per esempio quello che è successo a Gianmarco Tamberi a Parigi mi ha aiutato molto. Domani sarò concentratissimo: fisicamente sono pronto. Mi ricordo che nel 2016 ero in curva sud ad applaudire Gianmarco e ora sono in primo piano, in gara su quella pedana”.

Nadia Battocletti (5000 metri) – “Non è semplice preparare gli esami universitari ed essere un’atleta professionista, devo cercare un equilibrio. In alcune stagioni devi essere concentrata su condizione, gare e allenamenti. E adesso io devo trovare un equilibrio per essere concentrata in questa stagione.

Un grande onore essere ambasciatrice dei progetto di sostenibilità per il Golden Gala: dobbiamo essere focalizzati su cosa sia importante per noi, se guardiamo alle piccole cose ne otterremo di importanti. Domani? Non so cosa possa accadere in gara e mi auguro che vada sempre tutto per il meglio. Ho visto la mia forma in allenamento, credo che rispetterò le mie aspettative e quelle del mio staff”.

Beatrice Chebet (5000 metri) – “Domani punto a correre bene. Chi arriva qui è pronto a dare il proprio meglio. Io sono preparata mentalmente e fisicamente. Avere buone performance e divertirmi, questo è l’obiettivo. Tsegay? Sì, c’è rivalità, ma domani ognuno correrà la propria gara. E tutti si aspettano buone cose. Quando posso, cerco di ritagliarmi tempo per visitare i posti dove mi trovo come ad esempio Roma. E di incontrare i fan: voglio divertirmi insieme a loro, come mi auguro per domani”.

Carey McLeod (lungo) – “In Giamaica ci sono campionati impegnativi, questo mi ha aiutato a mantenere la carica agonistica durante il periodo universitario. Al college sei sempre in competizione. Ed è importante che la Giamaica ora riesca a farsi valere anche nei salti e nei lanci, non solo in pista. Teniamo alta l’attenzione, la Giamaica sta andando nella direzione giusta. Sono qui con il mio coach: anche i tecnici sono una grande figura di sostegno”.