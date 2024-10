Domenica 13 ottobre all’Ippodromo Capannelle il 97° Derby Italiano del Trotto

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, l’Ippodromo Capannelle si trasformerà nel cuore pulsante del trotto italiano con un weekend dedicato a tutti gli appassionati della disciplina. Due giorni ricchi di emozioni, gare e appuntamenti imperdibili.

Programma del Weekend:

Sabato 12 ottobre – Criterium Day

Corsa per Puledri di 2 Anni : Il Criterium Day prevede 4 corse dedicate ai puledri maschi e femmine su distanze di 1640 metri e 2100 metri . Questo evento rappresenta un’importante vetrina per i giovani talenti del trotto.

Aste del Trotto ANACT: Al termine delle corse, ci sarà l'opportunità di partecipare alle Aste del Trotto ANACT, un evento di grande rilievo per gli appassionati del settore.

Domenica 13 ottobre – Derby Day

Corse in Programma : Il clou della manifestazione sarà l’attesissimo 97° Derby Italiano del Trotto , che vedrà 9 corse, tra cui le prestigiose Oaks del Trotto 2023 e il Gran Premio Turilli .

Palio delle Regioni: Quest'anno, il Derby Day sarà anche una delle tappe del Palio delle Regioni, un'iniziativa del Ministero dell'Agricoltura per promuovere l'ippica e valorizzare i territori italiani.

Madrina della Manifestazione:

La celebrazione avrà come madrina l’attrice e cantante Roberta Giarrusso, conosciuta per le sue interpretazioni in serie tv come “Don Matteo”, “Carabinieri” e “Il commissario Montalbano”.

Presentazione delle Corse:

97° Derby Italiano del Trotto

Distanza : 2100 metri

: 2100 metri Competizione: Tutti e quattordici i qualificati hanno confermato la loro presenza. Tra i favoriti spiccano Feldenkrais Pal, che ha ottenuto ottimi risultati in Svezia, e Frank Gio, vincitore di diverse corse prestigiose. La competizione si presenta aperta, con la possibilità di sorprese da parte di cavalli come Fly Top e Far West Bi.

Oaks del Trotto

Distanza : 1640 metri

: 1640 metri Competizione: Quest’anno si celebra la 34ª edizione. FunnyGio, allieva del Team Gocciadoro, è la favorita, avendo dimostrato prestazioni eccezionali finora. Al suo fianco, Follia d’Esi potrebbe essere la principale antagonista, ma ci sono diversi cavalli in prima fila che potrebbero sorprendere.

Gran Premio Gaetano Turilli

Distanza : 2100 metri

: 2100 metri Competizione: Con tredici partecipanti di alto livello, la corsa è molto incerta. Bleff Dipa è uno dei nomi da seguire, insieme a cavalli come Vernissage Grif e Capital Mail, entrambi con ottime possibilità di vittoria.

Programma di Domenica 13 Ottobre:

Ore 13:00 : Apertura cancelli

: Apertura cancelli Ore 14:10 : Prima corsa

: Prima corsa Ore 14:15 : Presentazione della giornata con saluto dei lancieri di Montebello, alzabandiera e inno d’Italia.

: Presentazione della giornata con saluto dei lancieri di Montebello, alzabandiera e inno d’Italia. Dalle ore 15:00 : Spettacoli, sfilate ed esibizioni tra le corse.

: Spettacoli, sfilate ed esibizioni tra le corse. Ore 16:10 : Oaks del Trotto

: Ore 17:05 : Premio Turilli

: Ore 17:40: 97° Derby Italiano del Trotto

