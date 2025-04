Domenica di nobiltà equina: a Capannelle la grande sfida dei tre anni

Roma, primavera. L’aria è piena di promesse, la città sospesa tra il silenzio del lutto e l’attesa del futuro.

E in questa domenica, all’Ippodromo Capannelle, il tempo sembra voler raccontare due storie che non si sono mai incontrate, ma che oggi camminano fianco a fianco: quella della velocità e del sangue blu del galoppo, e quella dell’eleganza millenaria e pop del Giappone.

È il 27 aprile 2025, ed è l’Italian Guineas Day, giornata regale per il turf italiano. Qui non si corre soltanto: si scrive un capitolo della storia.

Le Ghinee italiane, il Premio Parioli per i maschi e il Regina Elena per le femmine, sono le prime due classiche dell’anno, corse uniche nella vita di un purosangue di tre anni. Chi vince, entra nella leggenda.

Sui 1600 metri si promettono battaglia nomi già sussurrati con rispetto tra gli addetti ai lavori: Lao Tzu, che sembra scolpito nel vento, e Kabir, possente come un’antica divinità. Tra le femmine, l’attenzione è tutta per Klaynn, falcata morbida e sguardo fiero.

Ma Capannelle, oggi, è anche molto altro.

Il ritorno dei Japan Days, il festival della cultura giapponese più amato d’Italia. L’Ippodromo si trasforma in un portale magico, dove coesistono samurai e cosplay, kimono e ramen, bonsai e origami.

Famiglie, giovani nerd, appassionati di cultura orientale potranno effettuare delle ricche passeggiate tra bancarelle, workshop e spettacoli che raccontano un Giappone tanto classico quanto pop.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.