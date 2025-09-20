Don Bosco, tra buio, schiamazzi e furti: l’appello dei residenti al Viminale

A Don Bosco la notte non è sinonimo di silenzio. Le strade si trasformano in teatri di schiamazzi, fuochi d’artificio e urla che si protraggono fino all’alba.

Di giorno, invece, i residenti devono fare i conti con furti e microcriminalità. Il quartiere, sempre più esasperato, denuncia una situazione che appare ormai fuori controllo.

«Regna sovrana l’anarchia, basta guardarsi intorno», denuncia l’avvocato Tiziana Siano, presidente del Comitato di Quartiere Don Bosco.

La misura è colma. Tanto che la presidente del comitato ha preso carta e penna e, il 19 settembre, ha scritto direttamente al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

«La nostra richiesta non è una critica alle forze dell’ordine – spiega – siamo grati per lo sforzo che stanno facendo. Ma il commissariato Tuscolano non ha abbastanza uomini per coprire un territorio così vasto e problematico».

Alla malamovida si sommano altre emergenze. Via Papiria è un colabrodo, con buche e crepe che rendono pericolosa la circolazione. Viale Don Bosco, invece, resta spesso al buio per la scarsa illuminazione, aumentando il senso di insicurezza dei residenti.

L’appello al Viminale è chiaro: servono più agenti. «Il personale attualmente in servizio – si legge nella lettera – non può sopperire a tutte le necessità».

E nel frattempo i cittadini continuano a convivere, ogni giorno, con la paura di vivere in un quartiere che si sente lasciato solo.

