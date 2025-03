Donne protagoniste per un’agricoltura sostenibile

La Sala della Protomoteca è stata oggi cornice della tavola rotonda “Donne Agricoltura e Sostenibilità“: un’occasione per condividere il punto di vista femminile nell’ambito dell’ agricoltura e della sostenibilità ambientale.

Il convegno, organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e dall’Associazione Noi Rete Donne, ha coinvolto diverse relatrici: la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, la Direttrice di ISPRA Maria Siclari, Pina Terenzi di CIA Donne in Campo, Caterina Ricci per Coldiretti, Desiree Nives per Cultura Donna Viterbo e Marina Di Muzio, Delegata di Confagricoltura in Commissione Copa Cogeca.

L’evento ha visto la partecipazione anche di Oria Gargano per Be Free, con la cooperativa Cappelli delle Fate, Serena Milano, Direttrice di Slow Food, Chiara Cuccaro, architetta che si occupa di rigenerazione urbana, Manuela Zennaro per l’Associazione Donne del vino e Rossella Poggesi per Onaf.

“Il 25 marzo del 1957 con la firma dei Trattati di Roma è nata la Comunità economica europea. L ‘Europa si fonda sull’agricoltura, sulla pace e sulla convivenza tra i popoli, un’idea che oggi vogliamo riaffermare, insistendo sull’importanza di una giusta transizione ecologica. Stiamo ripensando Roma come un modello di città sostenibile che tenga conto della riduzione del consumo di suolo, del contrasto ai cambiamenti climatici e che leghi la tutela dell’ambiente a una agricoltura rispettosa della natura.

Le donne hanno fatto la differenza nel concetto di cura, non solo a livello familiare, ma anche per la cura complessiva della città e delle terre. Dalla gestione responsabile delle risorse all’innovazione nei metodi di coltivazione, le donne stanno riscrivendo il futuro dell’agricoltura con passione e visione” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’ Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti.

“Centrale è il ruolo delle donne nella promozione di misure a favore della sostenibilità, con effetti positivi sull’intero sistema economico e sociale. Roma è una città che ha una storica vocazione agricola. La nostra amministrazione crede fermamente nel valore delle donne, non solo in agricoltura.

Siamo consapevoli che il progresso di una comunità passi attraverso l’inclusione e la valorizzazione dei talenti femminili. Per questo, il nostro impegno è costante nel promuovere politiche che favoriscano la presenza delle donne in tutti gli ambiti lavorativi, con l’obiettivo di migliorare la conciliazione tra vita professionale e familiare”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Oggi affrontiamo un tema importante perché incrocia molte delle peculiarità di Noi Rete Donne. Intendiamo promuovere una visione che mette al centro l’idea femminile e femminista della cura: solo attraverso la cura per le persone e per l’ambiente possiamo fare il salto di qualità che le trasformazioni in atto ci impongono.

L’agricoltura in questo senso rappresenta un banco di prova importante. Per trasmettere questa visione è anche centrale il tema della rappresentanza: le donne infatti devono occupare ruoli decisionali” afferma Daniela Carlà, coordinatrice di Noi Rete Donne”.

