Donne volanti ovvero le Streghe di tutti i tempi

“Strega”, dal latino “strix”= “Barbagianni”. “Secondo la mitologia popolare, essere soprannaturale immaginato, con aspetto femminile o donna reale, che svolge un’attività di magia nera e comunque dirige gli eccezionali poteri che le vengono attribuiti ai danni di altre persone.” (dal Vocabolario Treccani della Lingua Italiana

Nota: nel mondo classico si riteneva che il Barbagianni, uccello rapace notturno, succhiasse il sangue delle capre. Secondo Ovidio, le Streghe erano mostri metà donne e metà uccelli. Mentre, secondo Apuleio, erano donne che riuscivano a trasformarsi in animali, grazie ad un unguento magico.

*****

L’idea che le Streghe siano donne è consolidata da tempo immemorabile (e un aiuto consistente arriva anche dalle Fiabe per bambini). Perché? Perché – si dice – le donne sanno fare cose strane, particolari, a volte anche “demoniache”. E poi – si dice ancora – le donne sono cattive, cattive come il Lupo delle Favole e come le Streghe che – si sa – sono “uomini mancati” in contatto con il Demonio. Ma siamo proprio sicuri che sia così?

******

Nelle Fiabe per bambini, che hanno popolato l’infanzia di molti di noi, c’è sempre un personaggio cattivo, rappresentato spesso dal Lupo. Il Lupo che attaccava il bestiame e creava un danno economico al proprietario del gregge; il Lupo che, nelle Favole, simboleggia il male e il pericolo, da cui tenersi lontani (e dei cacciatori, allora, cosa ne pensiamo?).

Ma il Lupo non è il solo personaggio fiabesco a terrorizzare i sonni dei cuccioli dell’uomo, a cui ancora certe Favole vengono raccontate an che se bisognerebbe finirla, una volta per tutte. Un altro personaggio, sempre malvagio, è la Strega. La Strega è donna, è vecchia, ha la pelle raggrinzita e il naso lungo e adunco. Ha poteri soprannaturali, che usa per le sue azioni malefiche. Si perché la Strega è sempre cattiva e odia i bambini che spesso trasforma in animali per mangiarli (per credere, leggere la Favola di “Hansel e Gretel” dei Fratelli Grimm).

“L’isola delle donne che volano”

Ma queste, si dirà, sono Favole e dunque invenzioni di fantasia. Dunque le streghe non esistono. Ma ne siamo sicuri? Perché la storia che state per conoscere dice il contrario, e non è storia di fantasia. Vediamola.

Alicudi è un’Isola siciliana che, appartenente all’Arcipelago delle Isole Eolie, amministrativamente fa parte del Comune di Lipari, Città Metropolitana di Messina. Gli abitanti dell’Isola sono chiamati, in siciliano, Arcudari. L’Isola anticamente era nota come Ericussa o Ericodes, parola che arriva dal greco antico e vuol dire «ricca di erica». Ma l’Isola di Alicudi ha anche un altro nome, poco noto ai non Arcudari, si chiama, infatti, anche “L’isola delle donne che volano”. Questo suo nome gli arriva da un fatto realmente accaduto ai primi del ‘900 e ancora oggi raccontato / tramandato dalla Memoria popolare isolana.

Si narra, infatti, che, in una calda notte d’Estate dei primi anni del ‘900, due pescatori stavano tornando a casa, dopo una giornata di duro lavoro, quando sull’Isola di Alicudi videro accadere un fatto stranissimo. Fermarono allora la barca e osservarono tre donne che, vestite di nero, danzavano intorno ad un pentolone che bolliva sul fuoco, Ad un certo punto, mentre pronunciano parole incomprensibili, le tre donne si versarono addosso il liquido del pentolone e si alzarono in volo, sorvolando i due pescatori increduli e sparendo poi in direzione di Palermo o dell’Africa. I due pescatori – spaventatissimi – si dissero con un filo di voce: “quelle sono streghe” e da quel giorno d’Estate, quel racconto delle tre “donne volanti” entrò a far parte della Storia e della Memoria della piccola Isola siciliana. Questi avvistamenti strani saranno riportati dalle Cronache isolane come avvenuti anche nei primi anni ’50 del ‘900.

Credulità popolare? Non sembra. Magari c’è un’altra spiegazione, scientifica, ma la vediamo più avanti. Intanto prendere nota del fatto che le tre “persone volanti” di quella cronaca antica, come tutte le altre delle storie successive, erano donne.

******

Le streghe nell’antichità

Nell’antichità quelle donne, le Streghe, sapevano molte cose. Sapevano, ad esempio, come fare un unguento; conoscevano tutte le piante (quelle curative e quelle velenose) e per questo erano dette anche “Erbarie”. Nell’antichità quelle donne, le Streghe, avevano un rapporto strettissimo con la Natura e avevano una riconosciuta funzione sociale. Dalle Streghe, nell’antichità, si andava per farsi curare. A quel tempo, le Streghe facevano nascere i bambini, ma sapevano anche praticare aborti. Nell’antichità, le Streghe avevano dunque un potere, che era incontrollabile (perché naturale) ma anche misterioso: davano la vita, ma la sapevano anche togliere. Insomma, anche nell’antichità le Streghe facevano paura, ma erano tollerate, perché erano depositarie di un Sapere prezioso. Insomma, le Streghe facevano paura si, ma non erano né buone né cattive.

*****

Ma poi, con l’avvento del Cristianesimo, i culti pagani, dapprima sono diventati minoritari e poi sono stati condannati come eresie. Nel 1300, l’idea dominante era che le Streghe fossero donne adoratrici di Satana e così, nel 1326, per decisione di Papa Giovanni XXII, al Secolo il Cardinale Jacques-Arnaud Duèze o d’Euse, la questione delle Streghe diventa di competenza del Tribunale Ecclesiastico della Santa Inquisizione e così ha inizio la “caccia alle streghe” – un fenomeno violento che ha interessato tutta l’Europa fino al, ‘700 inoltrato e che ha visto mandare al rogo dalle 35mila alle 100mila persone, per la maggior parte donne – frase che oggi è solo un’espressione colorita, ma al tempo in cui fu coniata significava che tutte le donne tacciate di essere Streghe, dovevano essere scovate, interrogate (con annessa tortura, praticamente obbligatoria) e magari ammazzate, perché non continuassero a fare del male. Perché le Streghe – si sa – sono cattive, fanno malefici e mangiano i bambini, dopo averli trasformati in animali. Ma siamo proprio sicuri che sia così?

La “Caccia alle Streghe”, ovvero il “Malleus Malificarum”

Nel 1587, due Inquisitori tedeschi i Frati domenicani Heinrich Kramer e Jacob Spenger, pubblicano un Manuale in Latino, il “Malleus Malificarum”, il “Martello delle Malefiche” (cioè delle Streghe), una sorta di Portolano dell’Inquisizione da utilizzare contro il delitto di “stregoneria” che ottiene, da subito, un enorme successo.

Il Manuale afferma che ci sono più Streghe che Stregoni (la versione maschile delle Streghe), che la donna è un maschio mancato e che, a causa della sua debolezza, è maggiormente incline ad essere preda del demonio.

Le donne – continua il Manuale – sono responsabili del peccato originale, sono bugiarde e infide infatti, perché confessino le loro inclinazioni malefiche, bisogna torturarle. E sotto tortura le donne confesseranno le cose più incredibili e tra le altre nefandezze molte diranno di saper preparare un unguento che permette loro di volare. E una donna che sa volare – è chiaro o almeno lo era per quei tempi ai Commissari Inquisitori e non solo a loro – può farlo solo se è in combutta con il Diavolo-Satanasso.

E poi – dice sempre il Malleus Malificarum – il Diavolo marchia le donne che sono Streghe con segni particolari (come i capelli rossi ribelli) o altri segni che vanno dunque cercati sulla pelle delle donne che sono sotto Inquisizione. Il peggio sarà per le donne sul cui corpo verranno trovati angiomi, voglie, nei o anche solo cicatrici dalla forma strana: il corpo delle donne viene, dunque, preso di mira con una precisone paranoica perché, se un corpo non è perfetto, allora ci deve essere lo zampino del Diavolo e quel corpo imperfetto deve certamente appartenere ad una donna malvagia e demoniaca, ergo ad una Strega.

******

Durante la “caccia alle streghe” si è verificato anche un altro fenomeno: la delazione sistematica. La paura la faceva da padrona è dunque era facile venire accusate di stregoneria e denunciate all’Inquisizione, magari da un’altra donna, gelosa di qualcosa, o dal vicino di casa paranoico e invidioso. Le peggiori nemiche delle donne che avevano comportamenti ritenuti particolari erano, infatti, le altre donne. Il loro “sguardo giudicante” faceva paura e per molto tempo, anche dopo quel periodo di “caccia alle streghe”, il controllo “occhiuto” delle donne su altre donne fu uno strumento di controllo sociale molto radicato e usato.

Le “Streghe di Salem”

L’ultima vittima femminile della “caccia alle streghe” si chiamava Anna Goldi, era svizzera del Cantone San Gallo e fu condannata al rogo (leggi bruciata viva) il 13 Giugno del 1782. Della sua storia e della sua morte (meglio del suo assassinio collettivo) poco si conosce e si parla – per la verità non si trattava di stregoneria bensì delle trame omicide del suo ex-datore di lavoro Johann Jakob Tschudi-Elmer – e dunque la sua è un’altra storia che resta quindi poco nota, mentre è molto, più noto e tristemente “famoso” il Processo (meglio, i Processi) alle “Streghe di Salem”.

“Il Processo” alle Streghe di Salem, quadro famoso del pittore George Jacobs 1855)

I Processi alle Streghe di Salem furono una serie di Procedimenti legali svoltisi a Salem, nel Massachusetts, negli anni 1692-1693, quando quel luogo come il resto dell’America del Nord era ancora una colonia britannica – e furono Processi che portarono alla morte di venti ragazzine, ragazze e donne innocenti, accusate di stregoneria e alla diffamazione di oltre duecento persone.

Inizialmente i Processi si basarono sulle accuse di stregoneria rivolte da alcune ragazze a delle donne, che le avrebbero danneggiate con i loro incantesimi. Le prime accusatrici furono Betty Parris (9 anni) e sua cugina Abigail Williams (11 anni), sostenute nelle loro affermazioni da Ann Putnam la Giovane (12 anni) e da Elisabeth Hubbard (17 anni); una volta fatte quelle accuse, molte altre persone non solo sostennero le ragazze, ma sporsero denuncia contro i loro concittadini, scatenando a Salem e nelle comunità circostanti una vera e propria “caccia alle streghe”.

Il Caso del “Pane del Diavolo”

Ma torniamo alle “Streghe volanti” di Alicudi. Quella non sarà la prima storia di Streghe e neanche l’ultima. Nell’Agosto del 1951, infatti, nel Sud della Francia, in Occitania, in un paese che si chiama Pont-Saint-Esprit, 250 persone diedero segni di squilibrio, tentarono il suicidio, ebbero convulsioni e ripetuti conati di vomito e divennero molto aggressive. Tutto questo, dopo avere mangiato il pane del Fornaio locale. Si disse che quello fosse un “pane maledetto” e, per averlo impastato e cotto, il Fornaio rischierà il linciaggio. E’ il Caso del “Pane del Diavolo”.

Il Fornaio sarà aggredito (“Dalli all’Untore”, griderà la gente cercando di linciarlo). La sua Panetteria sarà sbarrata con una croce, per impedire l’accesso al Demonio, e lui verrà arrestato dalla Gendarmeria, più per proteggerlo da quegli attacchi assassini che perché la Polizia lo ritemesse colpevole di qualche cosa.

Anche il Mugnaio che riforniva i Forni della zona fu arrestato con l’accusa di avere mescolato del loglio alla farina di frumento, verosimile vettore di ergot, un parassita delle graminacee. In effetti la causa dell’intossicazione fu identificata, a seguito dell’autopsia di alcune vittime, all’inizio due che prima della fine di agosto erano salite a quattro, nell’”ergotismo”, Sindrome che causa dolori all’apparato digerente e allucinazioni, ma anche altri sintomi più gravi.

La gente comincerà a parlare di Demonio e di Streghe, ma la causa fu un’altra: il Fornaio aveva mischiato alla farina una partita di segale avariata, la “segale cornuta”, che – contaminata con un fungo detto ergot – sarà la causa di numerosi episodi di allucinazioni e di isteria avvenuti in tutta Europa, e con i quali il Diavolo e le Streghe non ebbero niente a che vedere, perché la spiegazione era puramente scientifica: nel 1943, lo Scienziato svizzero Albert Hoffmann, un Chimico, a partire proprio dall’Ergot, scoprirà l’LSD e le sue proprietà allucinogene.

*****

“Tremate! Tremate! Le Streghe son tornate!”

Lo gridavano nelle Piazze degli Anni ’70 del ‘900 (ma anche in quelle degli Anni successivi) i cortei di donne che rivendicavano i loro diritti, come quello di decidere autonomamente del proprio corpo. Ma non c’era proprio nessun legame tra quelle “streghe” e le altre mandate spesso al rogo (e non in senso figurato). Certo, oggi le Streghe non ci sono più, ma che le donne siano “strane” e incontrollabili, soprattutto in certi momenti della loro vita, è una convinzione, ancorché sbagliata, ancora molto radicata, difficile da confessare e dunque spesso sottaciuta,

Le donne non sono “strane” ma spesso solo arrabbiate. Ad esempio, quando subiscono delle ingiustizie o vedono lesi i loro diritti come quello di decidere autonomamente il proprio destino e per questo legittimo desiderio vengono spesso uccise

Ma le donne – ancora oggi – sono giudicate come se fossero esseri inferiori e quando dimostrano di non esserlo, perché riescono a fare cose che la “gente” (‘gruppo sociale’ spesso composto solo da maschi) giudica impossibili per una donna, se sono donne che, anche solo metaforicamente “volano”, che scelgono percorsi di vita alternativi a quelli tradizionali, donne che “prevedono il futuro”, ma non con la magia, bensì con la loro sensibilità, donne insomma “che ce la fanno”, allora hanno qualcosa che non va. Allora sono per forza “imperfette”. Dunque, sono, per forza, delle “Streghe”.

Dimenticavo: i termini inglesi e tedeschi, usati per indicare le Streghe sono rispettivamente “Witch” e “Hexe” che anticamente significavano entrambi “persone sapienti”,

