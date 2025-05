El Canto del Corazon con Paula Gallardo, il 10 maggio all’ex Mercato di Torre Spaccata

L’APS Centro Studi Atelier Centodue organizza 3 giornate di workshop GRATUITO di musica corale argentina e latino-americana dove si canterà IN LINGUA SPAGNOLA tenuto dalla M° argentina Paula Gallardo.

La proposta vuole coinvolgere tutte le persone interessate ad avvicinarsi a questo repertorio in spagnolo, ma anche quei cantori che hanno già partecipato alle precedenti iniziative (“Tributo a Mercedes Sosa” edizioni 2019-2024 e “Cantata de las Américas” 2024, “Misa Criolla” per la rassegna “In nome del Padre” alla Chiesa S Maria degli Angeli 2023, “Tra Italia e Argentina-Un viaggio nella musica popolare d’autore” a Palazzo Braschi e “Misa Criolla” per Capodarte 2024, “Argentini siamo tutti uno” con il M° J. C. Cambas 2024 alla Casa della Cultura Argentina) e hanno piacere di condividere di nuovo il canto latinoamericano con i suoi ritmi e le sonorità caratteristiche.

Dal 2019 l’APS Centro Studi Atelier Centodue si adopera anche per favorire l’integrazione e l’inclusione culturale nelle comunità miste della periferia romana. I quartieri limitrofi di Torpignattara, Centocelle, Torre Spaccata, Torre Maura, in quanto aree multietniche sono caratterizzate da diversità culturale, ma anche da una serie di dinamiche di conflitto alimentate da quelle stesse differenze che le arricchiscono. La conoscenza reciproca allenta le tensioni e favorisce l’inclusione sociale.

Valorizzazione del Patrimonio Musicale Latinoamericano

Attraverso il canto corale, il workshop trasmette la ricchezza dei ritmi e delle sonorità caratteristiche del repertorio latinoamericano, esaltandone il potenziale espressivo e la capacità di unire le persone. La musica diventa così veicolo di emozioni e strumento di condivisione, stimolando il senso di appartenenza e di comunità tra i partecipanti, indipendentemente dalla loro esperienza pregressa nel canto corale.

Continuità e Radicamento

“El Canto del Corazón” si inserisce in un percorso di iniziative già consolidate, come il “Tributo a Mercedes Sosa”, “Misa Criolla”, “Cantata de las Américas” e altre, che negli anni hanno costruito una solida rete di partecipanti e appassionati. Questo radicamento garantisce la continuità e il successo del progetto, ampliando costantemente la platea di persone interessate alla cultura latinoamericana.

IL REPERTORIO

La selezione dei canti e le composizioni sarà interamente in lingua spagnola e attingerà sia alle musiche di cantautori famosi del panorama argentino (María Elena Walsh, León Gieco, ecc.) sia a brani altrettanto noti quali le composizioni sacre o profane di musicisti accademici argentini del XX secolo: la Misa Criolla di Ariel Ramìrez e alcune canzoni del compositore Carlos Guastavino,

Nel concerto finale, che si terrà SABATO 10 MAGGIO ALLE ORE 18.00 nell’EX MERCATO DI TORRESPACCATA, si canterà

-il Kyrie e il Gloria della famosa “Misa Criolla” –Messa creola- di Ariel Ramìrez, di fama internazionale;

-brani di contenuto spirituale, di speranza, di amicizia, di riflessione e di contenuto sociale come “Sólo le pido a Dios di Leòn Gieco e “Como la Cigarra” di Maria Elena Walsh .

-composizioni su testi poetici quali “Se equivocò la paloma” “Pueblito mi pueblo” e “Arroyito serrano” di Guastavino, ecc.

Il concerto si arricchisce con la partecipazione della pianista Constanza Staniscia (argentina) , il chitarrista e charanguista Francisco J. Echeverri (colombiano) e la giovane musicista Maria Elena Serrao (italo-argentina) che interpreterà alcuni brani famosi del repertorio solistico di cantautori latinoamericani.

LO SPAZIO

L’Ex Mercato di Torrespaccata è un grande spazio molto alternativo e molto suggestivo nel quartiere di Torrespaccata, nel VII Municipio.

La sua storia ha come protagonista l’associazione culturale Calpurnia, e il suo fondatore e primo Presidente, Marco Marinelli. Lo spazio è quello dell’ex mercato coperto di Torre Spaccata, un falansterio abbandonato e ristrutturato da Calpurnia “grazie all’aiuto di tanti ragazzi del quartiere”, “E’ uno spazio restituito ai cittadini a costo zero per il Comune” per il quale ci è voluto tanto impegno, dato che i locali erano completamente malandati”. L’associazione ha presso possesso dei locali nel 2012 quando ha ottenuto in concessione l’utilizzo. Nonostante diversi atti vandalici subiti (compreso un grave incendio doloso) l’associazione continua a portare avanti una nutrita attività culturale.

Il concerto si terrà nell’Agorà –grande “piazza” con un palco aperto per le performance- ma la struttura conta uno spazio dedicato a una mostra permanente di opere contemporanee, molti reperti degli “Studios” di Cinecittà, la Biblioteca “Pinocchio non è un bugiardo”, biblioteca libera dove si possono prendere e lasciare libri, tanti altri sorprendenti oggetti curiosi sparsi in tutto l’enorme locale e una palestra di Judo.

L’Ex Mercato è accessibile alle persone con disabilità grazie all’apposita rampa di accesso, ed è facilmente raggiungibile sia dalla Tuscolana che dalla Casilina, dal centro e da fuori GRA

EX MERCATO TORRESPACCATA



Via Filippo Tacconi, 11 – 00169 Roma

Ingresso Viale dei Romanisti, 43

“Metro C” fermata Torrespaccata (da “metro A” San Giovanni)

Bus 557 fermata Romanisti Cicconetti (da “metro A” Subaugusta)

Bus 213 fermata Romanisti/Torrespaccata (da “metro A” Cinecittà)

Bus 552 fermata Romanisti/Torrespaccata (da Policlinico/Tor Vergata)

