Eur, aggressioni e un accoltellamento: il Fiesta chiude per 10 giorni

Una notte che doveva essere di musica e divertimento si è trasformata nell’ennesimo episodio di violenza che ha spinto le autorità a intervenire con fermezza.

Il Fiesta, storico locale all’aperto dell’Eur, dovrà abbassare la saracinesca per dieci giorni. Troppi gli episodi critici segnalati sin dall’inizio della stagione. L’ultimo, il più grave, ha fatto scattare la sospensione della licenza disposta dal Questore di Roma.

È l’8 giugno quando un ragazzo si presenta al comando dei carabinieri di Roma Eur. Il volto tumefatto, i segni di un’aggressione che – racconta – è iniziata dentro al locale, con insulti e spintoni, e finita nel parcheggio con calci, pugni e persino una coltellata.

La prognosi è di sette giorni, ma il danno più profondo sembra essere quello alla percezione di sicurezza che, in quella zona, ormai vacilla.

Non è un caso isolato. Nella stessa notte, a poca distanza dall’ingresso del locale, altri due giovani vengono rapinati. Nessuna segnalazione da parte dello staff del locale, nessun intervento degli addetti alla sicurezza. Eppure le telecamere parlano chiaro: erano lì, presenti, ma immobili.

Gli investigatori del IX Distretto Esposizione e gli agenti della polizia amministrativa avviano un’istruttoria dettagliata. Quello che emerge è un mosaico inquietante: un’escalation di episodi violenti avvenuti nelle ultime due settimane, sia all’interno che all’esterno del Fiesta. I sigilli sono scattati nelle scorse ore, apposti congiuntamente dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.