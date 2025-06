Eur, controlli antidegrado: scattano nuovi Daspo per chi si prostituisce in strada

Viale Oceano Pacifico, via Dodecaneso, viale Santi Pietro e Paolo. Tre vie diverse, ma un unico obiettivo: garantire ordine e decoro in uno dei quartieri simbolo del Sud romano.

L’Eur, con le sue architetture monumentali e i suoi viali alberati, continua a essere teatro di interventi mirati da parte dei Carabinieri della Compagnia locale, impegnati quotidianamente nei controlli antidegrado voluti dal Prefetto Lamberto Giannini.

Nel mirino, ancora una volta, il fenomeno della prostituzione su strada. Dopo gli interventi della prima decade di giugno – che avevano portato alla sanzione di un uomo e tre donne – l’azione delle forze dell’ordine non si è fermata.

Nell’ultimo servizio, sono stati fermati un uomo di origine brasiliana e due donne romene, sorpresi mentre esercitavano attività di meretricio in strada, disturbando la quiete pubblica e ostacolando la libera fruizione del suolo urbano.

Il 37enne è stato trovato in viale Oceano Pacifico, mentre le due donne erano rispettivamente in via Dodecaneso e in viale Santi Pietro e Paolo. Per tutti è scattato il cosiddetto “Daspo urbano”, previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 14/2017.

L’infrazione riguarda l’occupazione impropria del suolo pubblico e la limitazione della fruibilità di spazi comuni. A ciascuno di loro è stata imposta una sanzione amministrativa di 100 euro e l’ordine di allontanamento per 48 ore dall’area.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.